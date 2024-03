In Abruzzo i leader dei partiti corteggiano gli indecisi  

Sanità e terremoto entrano a gamba tesa sulle regionali abruzzesi di domenica prossima, con i leader del campo largo che si danno il turno sul territorio e quelli del centrodestra pronti alla chiusura unitaria della campagna a Pescara. Per tutti un unico obiettivo: convincere gli indecisi. È caccia al voto con ogni mezzo. Per i rappresentanti politici radicati sul territorio sarà l’affluenza a determinare il risultato: se sarà più alta premierà il centrosinistra, e soprattutto i 5 stelle - si ragiona - perché avrà riportato al voto i delusi. Ma c’è ottimismo nel centrodestra sulle sorti di queste elezioni,con Giorgetti che a Giulianova ha ripetuto quanto detto da Salvini: «Ci scommetto un caffè, e non di più per via della pressione», «sono molto fiducioso, qui le cose andranno bene», ha confermato il ministro. E anche il il senatore FdI Etelwardo Sigismondi ha affermato che «il centrosinistra è consapevole di perdere».

Guerra di parole, ma anche di nervi: da sinistra il primo a spargere fiducia è il “grande saggio” Giovanni Legnini per il quale «la partita è davvero apertissima. E non lo dico da tifoso, ma perché ci sono margini molto ridotti». Conte rispondendo a Salvini lo ha un po’ preso in giro: «Ha scommesso un caffè? Allora non ci crede alla vittoria altrimenti avrebbe scommesso almeno una cassa di Trebbiano». Fatto sta che dopo «l’occupazione» del territorio da parte del leader M5S, quattro giorni pieni in Abruzzo per conquistare l’unico voto in cui si sente forte ossia quello d’opinione, è atteso l’arrivo di Elly Schlein (e anche Alessandra Todde) e dei leader del centrodestra per la chiusura unitaria della campagna. Meloni sarà prima a Teramo, alla Camera di Commercio. Poi al comizio finale di Pescara per un mega evento in piazza con Tajani, Salvini, Lupi e Cesa. Nel campo largo, al momento c’è la pace armata tra Conte e Calenda, separati in casa ma d’accordo nel sostenere il candidato unitario, Luciano D’Amico. I due non si incrociano in Abruzzo. «Non mi interessa far polemiche con Calenda», ha detto l’ex premier in una delle tappe del suo tour abruzzese. Entrambi hanno battuto in lungo e largo la regione in questi giorni per sostenere la causa dell’ex rettore dell'Unversità di Teramo.

