In A3 tocca alla Sarlux Derby Alfieri-Palau in B1F 

Nella seconda giornata della serie A3 di volley si invertono le parti. La Sarlux Sarroch, che nel turno precedente aveva riposato, inizia il suo cammino mentre il Cus Cagliari si accomoda sul divano come chiede il calendario. Ma il primo avversario non cambia, l’Acqui Terme, lo stesso che sabato scorso ha vinto al Pala Pirastu 3-2. Si gioca domani a Valenza, in Piemonte. Francesco Denora Caporusso, coach della Sarlux: «Finalmente, abbiamo voglia di iniziare. Siamo sereni, stiamo lavorando bene e la prima buona notizia è avere tutta la rosa a disposizione, compreso Andrea Leccis che ha recuperato dopo qualche acciacco. Ho visto i risultati della prima giornata, come sempre non possono fare testo, le fasi iniziali riservano più di una sorpresa. Noi affronteremo una squadra che punta alla promozione e che si è rinforzata con giocatori di categoria superiore». Acqui Terme possiede una panchina “lunga” che gli ha permesso, sabato scorso contro il Cus, di tenere fuori negli ultimi due set lo slovacco Petras, non al meglio.

Serie B

In B maschile la matricola Vega Dolianova, dopo le due vittorie iniziali, comincia a incuriosire gli addetti ai lavori. Oggi (Palestra Via Matteotti, ore 18) la sfida con il Rioneterra Pozzuoli.

Ritorna stasera al Pala Coni (ore 17) il derby Pan Alfieri Cagliari-Capo d’Orso Palau per la terza giornata della serie B1 femminile. L’ultima volta ad aprile 2018 (3-0 Palau), iniziava l’avventura delle “orsette” in B1 e una fase di declino della società cagliaritana. Oggi si ritrovano con gli stessi punti e gli stessi problemi, gli infortuni di alcune titolari.

Si gioca un derby anche in B2 femminile. Al Palazzetto di Porto Torres (ore 17) di fronte Quadrifoglio e Phi Volley La Maddalena. Al Palazzetto di Ossi (ore 14,30) La Smeralda ospita il Volley Roma.

Addio a Puddu

Sarà un weekend triste. Ieri se n’è andato a 77 anni Giorgio Puddu, tra i più forti pallavolisti sardi. Capitano e simbolo della San Paolo Cagliari, è rimasto sui campi di gioco sino all’inizio degli anni Ottanta, diventando poi allenatore dei cagliaritani. Commercialista, era revisore dei conti del Comitato sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA