In A3 Sarlux e Cus inseguono la vittoria 

Cus Cagliari e Sarlux Sarroch si preparano al quinto turno di A3 di volley con due partite interne e umori diversi. La Sarlux anticipa il match con il Gerbaudo Savigliano, stasera al Palazzetto di via Giotto (ore 20). Brucia ancora la sconfitta di Bologna (da 2-0 a 2-3), dove nella prima parte si è ammirata una squadra autorevole poi in difficoltà nel consolidare il vantaggio.

L’euforia regna in casa Cus Cagliari dopo due vittorie consecutive e un turno di riposo. Domani al PalaPirastu (ore 17,30) arriva il Garlasco che viceversa ha perso le ultime due partite. Ci sono le condizioni per aumentare la striscia positiva, tenendo alta la concentrazione.

I tornei di Serie B

In B1 femminile arriva l’occasione per la Capo d’Orso Palau, terza in classifica. Al Pala Andreotti arriva (oggi alle 14,45) il Moncalieri, ultimo e zero punti. Derby in B2, alle 16 a Ossi tra La Smeralda e Audax Quartucciu. La squadra di casa ha più volte mostrato affidabilità, l’Audax ha appena rotto il ghiaccio con la prima vittoria. Occasione anche per la Pan Alfieri, oggi a Viterbo contro la penultima. Domani chiude Garibaldi La Maddalena, che a Ostia farà un pensierino ai tre punti.

In B maschile giocano in casa Stella Azzurra Sestu e Forma Carni Borore. Al Pala Santi di Sestu (stasera ore 19,30) arriva la capolista Scanzorosciate, che sino a oggi non ha ancora perso un set. Domani (Palestra Via dello Sport ore 16) Borore nutre qualche speranza con il Bresso per lasciare l’ultimo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA