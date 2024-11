In A2 femminile la Virtus cerca punti a Torino 

Il campionato di Serie A1 è fermo nel weekend per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni a Eurobasket 2025. Dopo la vittoria di giovedì, a Genova, contro la Cechia (68-47), le azzurre di Capobianco volano a Chalkida (Grecia) dove domenica alle 13.45 affronteranno la selezione ellenica. Già qualificate alla rassegna continentale come Nazione ospitante (Bologna sarà una delle sedi dei gironi), l’Italia proverà a proseguire il suo percorso netto nel Gruppo I (3 vittorie su 3). Nel match di domani, Capobianco potrebbe dare spazio alle ali della Dinamo, Sara Toffolo, fuori dalle rotazioni nell’ultima sfida, e Silvia Pastrello (5 punti).

Serie A2

Con il rinvio del match tra Selargius e Livorno, causa impegno dell’ala/pivot giallonera Lea Favre con la nazionale svizzera (recupero in programma il 27 novembre), la Sardegna Marmi Cagliari è l'unica formazione sarda a scendere in campo nel weekend di A2 Femminile. Dopo le due brillanti vittorie interne contro Libertas Moncalieri e Foxes Giussano, le virtussine di coach Staico cercano la prima affermazione in trasferta: avversario il Torino Teen Basket (Venaria Reale, ore 17). ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA