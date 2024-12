In A1 sfida playoff per le Women con il Geas 

Scontro diretto in zona playoff per le Dinamo Women, che dopo la vittoria di mercoledì nel playoff di Eurocup contro Murcia volano a Sesto San Giovanni per affrontare il Geas nell’11° turno dell’A1 Femminile (domani alle 17). L’obiettivo per la squadra di Restivo è riassaporare quel successo in campionato che manca da quasi un mese. Il Geas, quinto con 8 punti, cerca invece riscatto dopo la battuta d’arresto europea contro Sopron.

Serie A2

Doppio impegno esterno per le formazioni sarde impegnate in A2: smaltito il netto ko di Empoli, che ha posto fine a una serie positiva lunga 6 giornate, la Sardegna Marmi Cagliari prova a ripartire da La Spezia (oggi, 18). Impegno non semplice per le virtussine, alle prese con una candidata ai playoff. Coach Staico spera di ritrovare quella brillantezza che ha permesso alle sue di guadagnare un lusinghiero quarto posto in classifica.

Match da non sbagliare, infine, per la Nuova Icom Selargius, in piena fiducia grazie al colpaccio di sabato scorso contro la capolista Valdarno. Per le giallonere di Maslarinos c’è la trasferta in casa di Benevento, ultima e ancora a secco di successi (oggi, 15,30).

