In A, aperitivo a Pistoia  per la Dinamo 

Sassari. Se gli stranieri della Dinamo pareggiano i confronti con gli stranieri di Pistoia, può essere un colpaccio. Oggi a mezzogiorno sul parquet toscano, la differenza la possono fare gli italiani. Del Chiaro, Saccaggi e Della Rosa non arrivano a 6 punti di media, gli italiani del Banco anche senza il contributo del centro Diop producono il triplo in termini offensivi e almeno il doppio in difesa.

Rotazioni decisamente più lunghe dunque per coach Bucchi che sta iniziando a raccogliere i frutti di un lavoro con lo staff che non solo deve amalgamare un gruppo con sei giocatori nuovi nei primi otto, ma ha dovuto anche armonizzare la condizione fisica diseguale visti gli infortuni.

Quello di Pistoia è il primo match del trittico che comprende anche la gara al PalaSerradimigni contro il Ludwigsburg (battuto all'andata) e quella sempre in casa contro Scafati. Con una tripletta, la stagione di Sassari può svoltare completamente, sia in Serie A, sia in Champions Fiba. Anche vincerne due su tre, però, avrebbe grande significato per una squadra che deve fare a meno ancora per un mese del suo giocatore migliore per rendimento, il centro Diop, che si è operato al menisco di un ginocchio.

