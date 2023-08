In 800 per il Corteo medioevale 

In totale saranno 800 figuranti provenienti dalle varie associazioni cittadine, dai gruppi che arriveranno dall’Isola e da altri da oltremare. La ventottesima edizione del Corteo storico medioevale in programma nella serata della prossima domenica, per la città non è soltanto un suggestivo salto temporale all’epoca della dominazione pisana, ma è anche un fenomeno capace di creare un importante indotto economico. Fra le strade e le piazze del centro storico in cui si snoderà il corteo, sono infatti attesi fra locali e turisti, migliaia di visitatori.

I turisti

«Le strutture ricettive nonostante il leggero calo registrato rispetto allo scorso anno, stanno lavorando bene. - spiega il presidente del Consorzio turistico per il Sulcis Iglesiente Attilio Casti - Sono numerosi i turisti che continuano a contattarci per le offerte proposte ed in occasione del corteo storico medioevale sono certo che la maggior parte di questi resterà entusiasta dello spettacolo. Per il futuro si potrebbe pensare di promuoverlo con maggiore insistenza, attraverso quei canali che possano varcare i confini dell’Isola. Si tratta di un evento che potrebbe suscitare ancora più attenzione, divenire un’attrattiva non solo per chi lo conosce o per i visitatori che vi partecipano perché già presenti, potrebbe in poche parole, richiamare l’attenzione in città proprio in occasione del suo svolgimento».

I partecipanti

Oltre a tutte le associazioni cittadine, all’evento che partirà come di consueto dal parco dell’associazione Mineraria Sarda in via Roma, saranno presenti anche tre gruppi sardi, i “Tamburini e trombettieri” della città di Oristano, il gruppo “Memoriae Milites” di Cagliari e quello de “La Farandola” di Ussana: <Inoltre dalla Penisola parteciperanno il gruppo “Sbandieratori e Musici” di Santa Rosa di Viterbo e l’associazione musicale e sbandieratori di Quattro Castella dalla provincia di Reggio Emilia. - spiega il presidente dell’associazione Quartieri medievali d’Iglesias, coordinatore della manifestazione - Ci aspettiamo non solo di ripetere i numeri di presenze registrati lo scorso anno, ma addirittura di poter far meglio, sfruttando l’appuntamento che ricade nella giornata di domenica. Siamo riusciti ad organizzare il corteo in poco tempo, ma grazie alla collaborazione anche economica dell’amministrazione comunale, si è certi che si riuscirà a far respirare i fasti di quando la città di Villa Ecclesiae era una delle realtà più importanti del periodo medievale». Come accaduto per l’edizione dello scorso anno, anche nella prossima sarà presente una delegazione della città di Pisa: « Memori dei nostri trascorsi storici culturali - spiega l’assessora alla Cultura Claudia Sanna - la presenza del gonfalone e quella dei rappresentanti delle autorità politiche del Comune di Pisa, avvalora il rapporto d’amicizia e di gemellaggio fra le due città. La sinergia fra le varie associazioni cittadine, coordinata egregiamente dall’associazione “Quartieri Medievali”, permetterà di offrire come ogni anno uno spettacolo caratteristico, di una bellezza evocativa con pochi eguali».

