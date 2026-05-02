In 800 nel nome di Francesco 

Erano 800 i pellegrini arrivati nel santuario di San Francesco. Un esercito armato solo dalla fede incrollabile verso il Santo amato in tutta Italia ma ancor di più in Sardegna, a Nuoro e Lula particolarmente. Partiti dalla chiesa del Rosario, nel rione di Santu Predu, che a stento ha contenuto i fedeli in attesa della benedizione impartita da don Giovanni Maria Chessa. Molti hanno atteso all’esterno.

In cammino

Il suono festoso delle campane si confonde con i tre tocchi sul portone della chiesa che ogni pellegrino dà prima della partenza, una sorta di rito che i secoli di storia del santuario ai piedi del Montalbo porta con sé, custodito nel cuore dei fedeli, così come le preghiere per impetrare grazie al Santo dei poveri. All’alba, arrivano alla spicciolata, piccoli gruppi con in testa Francesco Calledda, per tutti l’instancabile Zigheddu al suo 84° cammino. Seguono altri pellegrini, moltissimi giovani, ragazzi che per la prima volta percorrono questi sentieri segnati dalle croci di sosta e dalla storia antica di questo santuario. Ci sono due ragazzi spagnoli, due tedesche incuriosite da tanta fede, i giornalisti di National Geographic. La notte è stata lunga e la fatica è sulle gambe e sulle spalle per il peso degli zaini. Arriva, fra gli ultimi Paolo Ladu, il pellegrino scalzo con lo stendardo, ha percorso questo cammino per 48 volte. Un altro pellegrino scalzo varca il cancello del santuario, ha 42 anni si chiama Paolo anche lui, lo sguardo sereno di chi percepisce la pace che si respira fra i candidi muri che ospitano le 72 cumbissias, occupate dai novenantes venuti da Nuoro e dai paesi intorno.

Emozioni

«È una emozione che riviviamo da sempre», dice Francesco Basolu che ha fatto più volte il cammino. Emozioni che vivono dal giorno della nomina i priori che organizzano la festa: Giovanni Farina e Daniela Marongiu. «È una emozione difficile da raccontare. La stanchezza, sebbene sia tanta, scompare quando accogliamo i fedeli», raccontano mentre aspettano l’arrivo dei pellegrini di Bonaria, quest’anno accompagnati dai detenuti di Mamone e Badu ’e Carros. «Noi li accogliamo come un dono speciale perché questo è il luogo di condivisione e apertura soprattutto verso i meno fortunati». Emozioni diverse, segnate da nuovi volti come quella del bambino con il saio per il quale è stato rievocato il rito ancestrale di “sa pesadura”. Storie che si incrociano come in un volo di rondini, quello che l’artista Roberto Ziranu ha consegnato nelle mani dei priori affinché il suo volo vada oltre l’infinito come le speranze dei pellegrini.

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