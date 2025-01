In 68 reperti la verità sul delitto 

Sono servite due ore e mezza per togliere i sigilli ai trenta reperti sequestrati nell’abitazione dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, uccisi lo scorso 5 dicembre nella loro casa di via Ghibli, e da quella del figlio Claudio, 44 anni, finito in carcere con l’accusa di duplice omicidio dei genitori, avvelenati – secondo la ricostruzione degli inquirenti – per questioni economiche. Telefonini, tablet, resti di cibo, tracce biologiche, la macchia di sangue (ritrovata sulla scarpa di una delle due vittime) e altri oggetti saranno analizzati dagli esperti dei Ris a caccia delle prove che confermino i pesanti inizi a carico del figlio più piccolo della coppia. Esami irripetibili avviati ieri mattina con le procedure nella caserma dei Ris, a San Bartolomeo, alla presenza del legale Luigi Sanna (difensore di Claudio Gulisano e che ha nominato un consulente di parte, il tossicologo Domenico Meloni) e del collega Gianluca Aste che assiste il figlio maggiore, Davide (46 anni), ritenuto dalla Procura parte offesa.

Telefoni cellulari e tablet

Gli accertamenti irripetibili per ora riguardano 30 dei 68 reperti sequestrati. Soltanto se dovesse essere necessario, si potrebbero svolgere gli esami anche sul restante materiale prelevato dalle abitazioni. Particolare rilevanza avranno gli accertamenti dattiloscopici sui telefoni cellulari della coppia, su quello del cordless recuperato in via Ghibli e sul telefonino di Claudio Gulisano. C’è da capire chi siano state le ultime persone a utilizzarli. Le verifiche degli esperti si concentreranno anche sull’uso dello smartphone e del tablet del figlio accusato del duplice omicidio: si dovranno stabilire per cosa sono stati usati, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il delitto, e per quali ricerche sul Web.

Cibo e sangue

Altro passaggio fondamentale è l’analisi sui resti di cibo: si cerca la conferma che ad avvelenare l’ex agente di commercio e sua moglie sia stato il nitrito di sodio. Il sospetto è che sia stato camuffato – per la somiglianza – con zucchero o sale. Gli esami sul cibo saranno effettuati dagli stessi carabinieri del Ris di Cagliari: in caso di ulteriori accertamenti su alimentari composti servirà invece un esperto esterno. Su tutti i reperti saranno cercate le eventuali tracce di dna. E anche la macchia di sangue, trovata su una scarpa di Luigi Gulisano, verrà analizzata a fondo per stabilire a chi appartenga.

Gli avvocati

I due legali hanno varcato il portone d’ingresso della caserma di San Bartolomeo poco prima delle 10 di ieri per poi uscire quasi alle 12,30. Aste non ha voluto rilasciare dichiarazioni: il suo assistito, Davide Gulisano, è stravolto e molto provato per la morte dei genitori e per l’arresto del fratello. L’avvocato Sanna ha invece sottolineato che «gli accertamenti sui numerosi reperti raccolti dal Ris sono appena iniziati e allo stato attuale ne sappiamo quanto prima. Quando arriveranno gli esiti potremo dire qualcosa. Inoltre stiamo ancora vagliando i documenti che ci hanno fornito gli inquirenti per cercare di ricostruire esattamente gli avvenimenti di quei giorni».

Gli indizi

Claudio Gulisano è finito in carcere la sera del 30 dicembre al termine del lungo interrogatorio con il sostituto procuratore Rossana Allieri che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia. Ci sono diversi indizi di colpevolezza: delle contraddizioni (aveva dichiarato di non essere passato dai genitori negli ultimi giorni ma una testimone ha detto di averlo visto la mattina prima del ritrovamento dei corpi), un filmato che lo inquadra in via Ghibli, un messaggio inviato dal cellulare del padre quando probabilmente era già morto e dei bonifici finiti nel suo conto (circa 20 mila euro) proprio tra il 4 e il 5 dicembre. Il passaggio di denaro e il patrimonio della coppia avrebbero convinto la Procura sul movente economico.

