In 54 Comuni il voto slitta di un anno 

In 54 Comuni dell'Oristanese slitta di un anno la chiamata alle urne rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista inizialmente questa primavera. Una decisione presa dal Ministero perché, causa Covid, le amministrazioni comunali avevano già dovuto posticipare l’appuntamento elettorale dalla primavera all’autunno nel 2020, e ora quindi sono state spostate alla primavera del 2026.

Lo slittamento

Secondo quanto deciso dal Viminale le elezioni si dovranno svolgere tra il 15 aprile e il 15 giugno 2026 a Abbasanta , Allai , Arborea , Assolo , Asuni , Baressa , Bidonì , Busachi , Curcuris , Flussio , Fordongianus , Ghilarza , Gonnosnò , Gonnostramatza , Laconi , Masullas , Mogoro , Montresta , Neoneli , Norbello , Nurachi , Palmas Arborea , Pau , Paulilatino , Samugheo , San Nicolò d’Arcidano , San Vero Milis , Santa Giusta , Santu Lussurgiu , Sennariolo , Siamaggiore , Siapiccia , Simaxis , Suni , Ula Tirso , Usellus , Villa Sant’Antonio e Zeddiani .

Da precisare ancora che sempre cinque anni fa a Tadasuni non era stato raggiunto il quorum dall’unica lista in campo e a Villanova Truschedu si era interrotta invece prima del tempo la consiliatura guidata dalla sindaca Margherita Caredda.

Altra novità

Slittamento invece alla primavera del 2027 per i 16 Comuni andati alle urne il 10-11 ottobre 2021: Albagiara , Baradili , Bonarcado , Cuglieri , Marrubiu , Nureci , Ollastra , Riola , Ruinas , Scano Montiferro , Senis , Siris , Solarussa , Tadasuni , Tramatza e Villaurbana . Ma sempre nello stesso anno si rinnovano “naturalmente” altre 19 amministrazioni municipali: Aidomaggiore , Ardauli , Baratili , Bauladu , Gonnoscodina , Milis , Mogorella , Morgongiori , Nureci , Oristano , Sagama , Sedilo , Seneghe , Siamanna , Terralba , Tinnura , Tresnuraghes , Uras , Zerfaliu . Calcolatrice alla mano in un anno verranno dunque rinnovati esattamente 75 governi locali.

I commenti

Per quanto riguarda le consultazioni elettorali del 2026, pur mancando ancora un anno e mezzo, non è esagerato dire che in diversi centri si sta già lavorando per la composizione delle liste. Il sindaco di Mogoro, Modesto Cau, è molto concreto: «Non sono più un ragazzino, voglio vedere se ci sono le condizioni per ripropormi o rimanere nel gruppo con altro ruolo».

Chi invece manifesta l’opportunità di passare la mano è il sindaco di Neoneli, Salvatore Cau, che ricopre anche la carica di consigliere regionale. «Pur avendo la possibilità di ricandidarmi per il quarto mandato - afferma - auspico che all’interno dell'attuale gruppo di maggioranza emerga la figura di sindaco e a questo stiamo lavorando».

Il sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda, ammette che questo slittamento ha complicato le cose: «Io ho già tre mandati alle spalle. A questo punto valuteremo il da farsi considerando ovviamente le disponibilità personali e familiari».

