In 500 in marcia per i diritti dei disabili 

Nella battaglia per i diritti dei disabili Carbonia non tradisce, ma dalle parole adesso si passa pure ai fatti: è disponibile subito un milione (e un altro arriverà fra qualche mese) per l’abbattimento delle barriere architettoniche stradali e la sistemazione della maggior parte dei marciapiedi disastrati. Una novità che aleggiava da giorni e che ha caricato di significati ulteriori la “Passeggiata della disabilità”. Dall’intermodale a piazza Roma, è stato un mini tour con oltre 500 studenti di tutti gli istituti scolastici che ieri mattina l’associazione Naba ha organizzato al culmine di un progetto imperniato proprio sulle scuole e conclusosi con un’iniziativa singolare ma emblematica: sono state autorizzate e realizzate una trentina di indicazioni stradali aggiuntive inaugurate davanti ai parcheggi riservati alle vetture con disabili: “Vuoi il mio posto? Prendi anche la mia disabilità”.

In strada

Nella marcia in prima fila, con il presidente del Naba Andrea Deiana, c’erano anche altri uomini e donne che la vita ha costretto in sedia a rotelle: Marianna Corona, Marco Garau, Maurizio Atzori e Claudio Atzori, paladini di chi vuole vivere la città e le frazioni senza soprusi: «La sensibilità cresce, la polizia locale è giustamente severa – afferma Deiana - ma i comportamenti odiosi non spariscono». Le responsabilità chiamano in causa anche il Comune, sia per le condizioni dissestate di tanti marciapiedi, sia per la presenza di ostacoli sostanzialmente voluti quando la sensibilità era pari a zero: «Alberi, aiuole, contatori, pozzetti sfondati in mezzo a marciapiedi larghi neppure un metro – racconta Marco Garau – se non addirittura casi di percorsi pedonali consegnati interamente alle auto e i pedoni, disabili compresi, costretti a camminare in mezzo alla strada». È il caso emblematico del tratto alto di via Satta.

Il finanziamento

Ma proprio sul fronte marciapiedi c’è ora la possibilità di prendere di petto il problema perché ci sono i soldi: «Con due emendamenti alla finanziaria regionale – spiega il sindaco Pietro Morittu – avremo un milione subito e un altro entro il 2025: frutto di un progetto dettagliato cui ora non resta che dare attuazione: in alcuni casi il marciapiede andrà sistemato integralmente, in altri fatto da principio, in altri solo migliorato».

È un progetto di risanamento di percorsi pedonali di accesso ai servizi pubblici comunali o territoriali. Carbonia è stata suddivisa in sette comparti. Il primo si intitola via Brigata Sassari- via Marche- piazza Rinascita, il secondo via Deffenu, il terzo corso Iglesias (qui in certi punti il marciapiede non esiste più)-via Lucania e tratti di via Cannas, il quarto via Lombardia e abbraccia un compendio vasto di strade in cui i camminamenti sono montagne russe, quindi il quinto via del Minatore, e poi il sesto a Cortoghiana (ad esempio via Bresciano e via Tacca) e infine Bacu Abis (ad esempio via Pozzo Nuovo e via Santa Barbara).

