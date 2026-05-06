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07 maggio 2026 alle 00:35

In 500 a caccia di una poltrona in Consiglio 

Nei 37 centri al voto, in 5 è corsa a tre. Sono 22 i sindaci che cercano la riconferma 

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A due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 7-8 giugno, il quadro delle candidature nei 37 Comuni dell’Oristanese pare definito. Le ultime ore potrebbero ancora portare qualche aggiustamento o possibili ritiri, ma la mappa è pressoché completa. Tante le sfide inedite, ma anche la riproposizione esatta di alcuni confronti di 5 anni fa o il rientro nella scena politica di qualche amministratore “in pausa”.

Le curiosità

Tra sindaci e consiglieri, non dovrebbero essere meno di 500 le persone che formeranno l’esercito dei candidati. I sindaci uscenti sono 22 mentre sul fronte della rappresentanza di genere, le liste vedono 33 uomini e 12 donne candidati alla carica di sindaco. Nutrita la presenza di consiglieri provinciali a caccia della fascia tricolore: Claudio Pinna, Renzo Ponti, Federica Piras e Domenico Gallus, che in caso di elezione centrerebbe il quinto mandato.

I comuni con tre liste

La competizione più affollata si registra in cinque centri. Ad Arborea si confronteranno Manuela Pintus, Valeria Manca e Luca Montisci, mentre ad Assolo la sfida sarà tra Giuseppe Minnei, Maria Giovanna Cambuli e Antonietta Sedda. A Samugheo Massimiliano Urru guida una delle liste in campo con la sfidante Grazia Loi mentre ancora è top secret il terzo nome. A San Vero Milis il sindaco uscente Luigi Tedeschi dovrà vedersela con Giuseppe Vacca e Andrea Atzori. A Simaxis , Giacomo Obinu trova sulla sua strada il già vice sindaco Marco Mottura e Ignazio Addari.

I centri con due gruppi

Sono undici i paesi dove la sfida sarà a due. Ad Abbasanta il confronto è tra Patrizia Carta e Ileana Arca, mentre ad Allai Antonio Pili cercherà la riconferma contro Angelo Pischedda. A Ghilarza la sfida è tra Eugenia Usai e Sebastiano Caddeo che però non ha ancora dato la sua ufficialità. A Laconi torna in campo Paolo Pisu per contendere la fascia tricolore al sindaco uscente Salvatore Argiolas. A Mogoro Ettore Melis e Luca Orrù guidano le due liste in competizione, mentre a Neoneli Ivano Piras si misurerà con Irene Magari.

A Norbello Matteo Manca cercherà la riconferma contro Daniela Meloni e a Santa Giusta si ripropone esattamente la sfida di cinque anni fa tra Andrea Casu e Antonello Figus. A Siamaggiore Davide Dessì troverà come avversario l’ex vicesindaco Federico Erdas e a Suni si rinnova il duello tra Massimo Falchi e Pier Tonio Pinna. A Usellus , infine, la contesa sarà tra Andrea Ecca e Lucio Melis, mentre a Masullas si ricandida Ennio Vacca a cui si oppone Emanuela Dessì.

Corsa contro il quorum

Ad Asuni corre Oreste Ricci e a Baressa Marco Cau. A Busachi il vicesindaco Lino Cordella, mentre a Curcuris in campo c’è solo la lista di Raffaele Pilloni. A Flussio si ricandida Giovanni Antonio Zucca, a Fordongianus Serafino Pischedda. A Gonnosnò corre Ignazio Peis, e a Gonnostramatza Federica Piras. A Montresta l’unico candidato è Salvatore Salis.

A Nurachi corre il sindaco uscente Renzo Ponti, a Palmas Arborea la guida sarà di Andrea Pinna. A Pau si ricandida Alessia Valente, a Paulilatino Domenico Gallus. A San Nicolò d’Arcidano corre Davide Fanari, a Santu Lussurgiu Antonello Cadau.

A Sennariolo si ripresenta Gianbattista Ledda, a Siapiccia Raimondo Deidda, a Ula Tirso l’ex sindaco Antonello Piras, a Zeddiani cerca la conferma Claudio Pinna. A Villa Sant’Antonio con Quirino Cuccu che punta alla fascia.

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