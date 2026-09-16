In 40.000 per spingere la Juve col Nec 

TORINO. Luciano Spalletti sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus, ma il tecnico di Certaldo ci è abituato. «Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere», la risposta alla vigilia del debutto in Europa League contro il Nec, oggi alle 21 in diretta su Sky Sport, «e io ce l’ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia». Si attendono le risposte sul campo, la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha alzato un polverone di polemiche: «Siamo stati attenti e lucidi, consapevoli che c’è qualcosa da migliorare, e abbiamo analizzato in profondità la cosa tracciando cosa vogliamo fare e cosa dobbiamo correggere», la strada indicata dal tecnico. Sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, per il debutto in Europa League attesi oltre 40mila spettatori. C’è bisogno di ripartire già contro il Nec: «Hanno una media di due gol fatti a partita, la dice lunga sul calcio che propone Schreuder», dice sugli olandesi, decimi a sette punti dopo sei giornate di Eredivisie, «ed è stato bravo a imporre le sue idee in un paese evoluto di calcio: può diventare una serata scomoda, dovremo farci trovare pronti altrimenti rischiamo di rimanere sorpresi».

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) : Vicario, Kalulu, Gatti, Lucumì; Celik, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani. All. Spalletti.

Nec (3-4-2-1) : Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Schreuder.

Arbitro : Derevinskyi (Ucr).

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