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Nuoro.
05 ottobre 2026 alle 01:22

In 400 a piedi per San Francesco 

I priori accolgono i pellegrini nel santuario: mai vista tanta partecipazione 

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C’è l’aria frizzante dell’autunno ad accompagnare i pellegrini che nella notte partono dalla chiesa del Rosario a Nuoro e ieri mattina arrivano al santuario di San Francesco di Lula. Una umanità in preghiera che si muove in una sorta di notte incantata, in cui la suggestione è una sottile bruma che trasforma i pellegrini in lievi spiriti oranti. Un cammino dell’anima che si ripete ogni anno ai primi di ottobre coinvolgendo sempre più persone. Per le celebrazioni in onore di San Francesco a 800 anni dalla sua morte, in tantissimi sono arrivati all’alba, a piccoli gruppi addensatisi poi in una nube di zaini e scarponi dinanzi al sagrato del santuario ristrutturato appena qualche mese fa.

In cammino

Circa quattrocento a piedi più una trentina di cavalieri all’alba di ieri e un centinaio nel pomeriggio di sabato fra i quali spiccavano le maglie del cammino di Bonaria e l’immancabile Francesco Calledda, Zigheddu da tutti conosciuto che è un’icona ormai dei cammini in Sardegna e non solo. I nuovi priori Giuseppe Loddo e Luisa Puddighinu hanno atteso l’arrivo dei pellegrini al loro ingresso nel santuario. Raccontano con stupore la partecipazione in questa settimana di ottobre.

I priori

«Siamo impressionati dal numero inaspettato di pellegrini, di solito un numero così alto lo si aspetta a maggio, a ottobre la festa rimane più intima», dicono i priori. «Questo è un anno speciale - aggiunge una pellegrina - si celebrano gli 800 anni dal pio transito di questo Santo straordinario, era dunque immaginabile un simile afflusso di fedeli». Alla messa delle 10.30, celebrata dal vescovo di Nuoro, la chiesa e il sagrato straripavano di persone.Nell’omelia monsignor Antonello Mura ha parlato delle figure femminili che ruotarono attorno alla vita del Santo: Santa Chiara e Jacopa. Dopo la messa i priori hanno offerto ai pellegrini il classico caffè con i biscotti e l’immancabile filindeu, piatto tipico della festa.Una celebrazione quella di ottobre dedicata più che in altri anni alla sensibilità di un Santo che è riuscito nei secoli a catturare la fede di migliaia di fedeli, trasfondendo in loro il senso più profondo dell’amore per il prossimo, del rispetto di tutte le creature, gentilezza e bontà d’animo, elementi che oggi più che mai offrono spunti di riflessione.

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