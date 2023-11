In “4” in un container con Antas a San Sperate 

Da domani a domenica (alle 20) arriva allo Spazio Antas, via Arbarei 10, di San Sperate

“4” la nuova pièce di Antas Teatro con la drammaturgia di Marco Di Stefano, la regia è di Giacomo Casti e Raimonda Mercurio, le musiche di Francesco Medda Arrogalla.

Quattro ovvero quattro persone, un container, un destino comune. Un paese e un luogo come un altro, nella geografia della speranza e del dolore del nostro tempo. Un confine e il suo superamento, confine fisico ed esistenziale. Il confine tra ciò che è umano e ciò che non lo è più. Quattro vite al crocevia dell’umanità, in viaggio dentro un camion.

Non hanno nome, non hanno identità e non hanno scelta, i quattro uomini immaginati da Marco Di Stefano e portati in scena da Stefano Farris, Giulio Landis, Federico Chicco Saba e Andrea Pilo. Quattro persone, quattro tipi umani, quattro esistenze costrette dalla casualità a una condivisione necessaria e terribile dentro un container. Una claustrofobia che obbliga tutti a fare i conti con le risorse a disposizione, quelle interiori e quelle tutte concrete e indispensabili, il pane e l’acqua. In un viaggio che vuole portare lo spettatore con se, sin dalla scelta scenografica, e vuole accompagnarlo in un abisso che è il terribile quotidiano di tanti nostri simili. Un viaggio che il potere del teatro ci permette di compiere simbolicamente tutti assieme.

“4” è allo stesso tempo denuncia, empatia, disorientamento, instabilità, smarrimento. È tempo che non è più tempo, nello spazio buio di un container dove manca l’aria. Vediamo i loro sogni, ascoltiamo il loro disincanto, intravediamo il loro dolore. Ma non siamo loro. Noi siamo i fortunati.

RIPRODUZIONE RISERVATA