In 3 anni insegne Gs al posto di Carrefour 

Nel giro di tre anni le insegne Gs rimpiazzeranno quelle dei supermercati Carrefour in Italia. È l'arco temporale indicato da Angelo Mastrolia, presidente di New Princes, nel presentare l'acquisizione, avvenuta al prezzo simbolico di 1 euro, della rete di oltre 1.100 punti vendita del gruppo della grande distribuzione francese. L'uscita dall'Italia è stato festeggiato alla Borsa di Parigi dove Carrefour, anche grazie alla trimestrale migliore delle attese, ha guadagnato il 5,9% a 13 euro mentre a Piazza Affari NewPrinces è precipitata e ha lasciato sul terreno il 9,3% a 19,4 euro. A preoccupare gli investitori, per un'azienda finora concentrata sull'agroalimentare, è l'accollo delle poste negative del bilancio di Carrefour Italia, che hanno fatto indicare l'enterprise value a 1 miliardo.

Ma Mastrolia ha escluso di dover ricorrere a un'emissione obbligazionaria per finanziare il piano. Del resto «se paghi 1 euro per una società senza debito è chiaro che non fai debiti», ha sottolineato il cfo Fabio Fazzari che non ha escluso altro shopping: «Dopo le tre acquisizioni fatte quest'anno abbiamo il profilo finanziario per farne altre se si presenteranno opportunità». Mastrolia ha spiegato che NewPrinces è stata scelta da Carrefour preferendola ad altri compratori perché «a nostro vantaggio ha giocato il fatto che eravamo interessati a tutto il perimetro e lo potevamo acquistare senza rischi antitrust». Quanto ai timori dei sindacati in particolare sul destino della sede di Carrefour a Milano il ceo Giuseppe Mastrolia ha dichiarato che «per il momento il management può stare tranquillo». La sede del gruppo resterà comunque a Reggio Emilia. Mercoledì 30, intanto, il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato il tavolo con azienda e sindacati.

Nell’Isola

In gioco c’è un pezzo importante del tessuto economico e occupazionale del Paese: Carrefour è presente da decenni con ipermercati, supermercati, negozi locali e logistica. In Sardegna, tra Quartu e Quartucciu opera dal 1996, con l’apertura dell’ipermercato a novembre dello stesso anno. Ma ci sono anche l’iper di San Sperate e Sassari, per un numero totale di 400 dipendenti, oltre all’insegna Express di Cagliari.

