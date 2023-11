In 28 anni persi 34mila residenti 

Qualcuno sa che fine hanno fatto 34.042 cagliaritani? L’Istat non li trova più, nel Capoluogo sardo, eppure nel 1995 c’erano: risultavano registrati. Li aveva contati il Comune, consultando l’anagrafe, che certificava una popolazione cagliritana composta da 181.562 abitanti. Ventotto anni dopo, l’Istituto nazionale di statistica indica che i residenti in città sono 147.520 (dati di agosto 2023), con un’età media di 50,22 anni. “Grandetti”, si dirà. Eppure la situazione è questa, così come la fotografa il volume “Cagliari in cifre” pubblicato dal Comune, dove ci sono tanti numeri interessanti sulla città che fu, e su quella che è.

Il calo degli abitanti

E allora, questi trentaquattromila abitanti “e rotti” che mancano all’appello, dove sono finiti? Una parte già anziana è prima invecchiata e poi passata a miglior vita, un altra fetta - la fascia più giovane, generalmente - è in parte emigrata in cerca di un’offerta di lavoro più ricca di scelta e, soprattutto, di livello più alto. E i figli li ha fatti altrove. Tutti gli altri, e sono la maggioranza di quei 34mila, si sono semplicemente spostati, in qualche caso di pochi chilometri. «Nell’arco dei 28 anni che dividono il 1995 da quest’anno», conferma Luisa Salaris, docente associata di Demografia alla facoltà di Scienze politiche dell’Università cittadina, «abbiamo avuto un considerevole spostamento della popolazione nel primo anello attorno a Cagliari. In quei Comuni, la popolazione è salita vertiginosamente mentre nel Capoluogo iniziava e proseguiva l’emorragia di residenti». Poi, il primo anello non è bastato più «e allora i cagliaritani in cerca di case meno costose, o più grandi a parità di spesa, si sono spinti nel secondo anello, nei Comuni a venti-trenta chilometri di distanza da Cagliari». È così iniziato un pendolarismo importante e crescente, testimoniato ogni anno di più dagli intasamenti delle strade d’ingresso alla città.

I “nuovi cagliaritani”

“Cagliari in cifre”, la pubblicazione del Comune, racconta anche che gli stranieri residenti in città sono 9.480, quindi il 6,3%, e che tra loro prevale la comunità filippina con 1.713 iscritti all’anagrafe, secondi gli ucraini (1.034), terzi i rumeni (782). Seguono cinesi (765) e senegalesi (672).

Si fanno pochi figli

Tempi grami per i battesimi nelle parrocchie: nel 2001 erano nati 1.049 nuovi cagliaritani, l’anno scorso solo 635. Nel 2000 c’era una sostanziale parità tra sposati e non sposati (76.507 i primi, 79.435 i secondi), invece nel 2o22 i coniugati erano 59.167, celibi e nubili erano 69.746: metter su casa costa e i soldi non ci sono. Non a caso, la maggior parte delle famiglie cagliaritane è formata da una persona sola (38.464), le coppie senza figli sono 19.880, le famiglie di tre persone 11.603 e quelle con quattro 6.388.

Ma la città è “vissuta”

La demografa Salaris sa bene che, all’anagrafe del Comune capoluogo, gli iscritti sono sempre di meno. «Ma questo non significa affatto che la città sia meno dinamica, infatti non lo è. Il concetto di residente è un po’ superato, la città nella vita reale è frequentata da molte più persone rispetto a quelle che vi abitano». A mettere in fuga chi prima abitava con i genitori, poi ha deciso di andare a costruire una famiglia per conto proprio, sono stati e continuano a essere i prezzi insostenibili del mercato immobiliare, gonfiati anche dal fatto che Cagliari non ha praticamente più aree di espansione. E ad allontanarli anche dal primo anello di Comuni attorno alla principale città sarda, per spingerli nel secondo, sono le “migrazioni” degli anni scorsi: «Hanno saturato», conclude Salaris, «anche i Comuni della prima fascia, quindi ora ci si trasferisce più lontano dalla città ». Ci mancheranno, anche i prossimi.

