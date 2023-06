In 250 per Camminatura sui sentieri di Monte Armidda 

Boom di partecipazione per l’edizione numero diciassette di Camminatura 2023, il tradizionale evento che apre l’estate lanuseina. Oltre 250 persone hanno partecipato al trekking e al pranzo conviviale, sfidando il meteo che è stato clemente per tutta la giornata. Il percorso, di media difficoltà, ha offerto panorami da spezzare il fiato, da Monte Armidda fino a Perdaliana. Infatti, dall’alto dei 1200 metri di altezza, i sentieri di Monte Armidda offrono una visuale unica su Perdaliana, uno dei monumenti naturali simbolo dell’Ogliastra, e sulla affascinante vallata sottostante. La giornata di sensibilizzazione ambientale che mira a valorizzare ha avuto inizio da Sarcerei, sulla statale che unisce Lanusei a Seui, nel campo di tiro al volo, ed è proseguita tra il verde dei sentieri ricchi di erbe aromatiche tra cui predomina il timo, da cui prende il nome lo stesso monte. L’esperienza non si è conclusa con la camminata. Ad attendere i partecipanti un gustoso pranzo tipico con prodotti locali seguito da musica tradizionale e balli sardi. Camminatura è organizzata dalla Pro Loco cittadina, in collaborazione con il comune di Lanusei. La presidente Maria Antonietta De Cannas è soddisfatta: «È andata benissimo, la partecipazione è stata molto numerosa, superando abbondantemente i 250 coperti a pranzo. Siamo andati oltre ogni aspettativa».

