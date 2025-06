In 25 mila sotto il segno di Enrico Berlinguer 

Il successo di una mostra si può misurare in vari modi. Con i numeri: sono oltre 25 mila le presenze registrate durante i 59 giorni di apertura dell’esposizione “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, allestita a 40 anni dalla sua morte a Cagliari, nella Passeggiata Coperta e Galleria dello Sperone del Bastione Saint Remy, dal 5 aprile fino a lunedì scorso. Con i rimandi che sollecita il confronto con un leader di spessore intellettuale e caratura morale quale è stato il politico sardo. Lo dice bene Salvatore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer: «Molti giovani hanno incontrato Berlinguer per la prima volta: è un esperienza che lascia il segno. Emerge la nostalgia della politica fatta in modo rigoroso e credibile. Un sentimento diffuso fra i cittadini, indipendentemente dalla loro collocazione politica». La Fondazione, con sede a Cagliari, ha curato l’allestimento insieme con l’Associazione omonima di Roma, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, il partenariato del Comune di Cagliari, il patrocinio dell’Università degli Studi di Cagliari.

La riflessione

Ripercorrere l’itinerario umano e politico della storica guida del Partito comunista italiano, è un modo per riflettere su cosa sia lecito aspettarsi dalla politica, da chi, in particolare, pretende di esercitarla in nome di altri, ma anche sulle responsabilità di chi deve scegliere la propria rappresentanza. Quella su Berlinguer, dunque, «non è stata una celebrazione del passato, ma una riflessione sul presente e un tentativo di immaginare il futuro», ha precisato Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura del Comune di Cagliari, che ha lavorato a stretto contatto con il sindaco Massimo Zedda, e Ilaria Portas, sua omologa nel governo regionale.

Il racconto

La mostra, già presentata a Roma, Bologna e poi Sassari, ha restituito non solo le parole e l’immagine dello statista, ma anche la forza del suo pensiero. Attraverso un racconto storico e iconografico, ha ricostruito il percorso di Berlinguer con i documenti tratti dai suoi archivi, digitalizzati e pubblicati in modalità aperta, presentati in anteprima nazionale dalla Fondazione Gramsci. Atri documenti sono stati esposti in originale assieme a giornali, riviste, opuscoli e audio-visivi (forniti prevalentemente dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalle Teche Rai), accompagnati da una selezione di fotografie. Sono state anche illustrate ricerche realizzate in ambito universitario: sul lessico politico e sul rapporto con la scienza e la tecnologia del leader sardo.

Organizzato in cinque sezioni tematiche – gli affetti, il dirigente, la crisi italiana, la dimensione globale, attualità e futuro - il materiale traccia un profilo a tutto tondo di uno dei maggiori protagonisti della storia politica del Novecento. Dall’attività nel PCI, di cui fu segretario per 11 anni, alle relazioni internazionali intessute da Enrico Berlinguer che sottolineano la dimensione globale della sua leadership; la violenza sociale e politica di quegli anni; i numerosi libri a lui dedicati che ne evidenziano il ruolo storico. Nella sua tappa sarda, la mostra ha acquisito una sezione sul legame, strettissimo e appassionato, tra Enrico Berlinguer e l’Isola.

Gli incontri

In continuità con il valore attribuito alla cultura dal leader sardo, è stata organizzata anche una rassegna cinematografica a cura della Società Umanitaria-Cineteca Sarda, mentre la Fondazione Teatro Lirico ha curato gli eventi nelle giornate di inaugurazione e di conclusione. Infine, non sono mancate le occasioni di dibattito: 15 incontri che hanno coinvolto 97 relatori, su temi cari a Berlinguer riletti in chiave contemporanea: il lavoro, la pace, le questioni sociali. Fino alle due iniziative di solidarietà con la popolazione di Gaza massacrata per volontà del governo israeliano.

RIPRODUZIONE RISERVATA