In 18mila per la magia del Giocomix 

Per un weekend la città si è trasformata in un fumetto, in un cartoon, in un videogioco. Alla fine non è stato un sold out, ma la diciottesima edizione di Giocomix, il festival dove elfi e principesse, draghi e stregoni, supereroi e persone vestite come in fumetti e anime passeggiano e si sfidano in coreografie legati al mondo dei manga e della fantascienza, è un successo straordinario. Con quasi 18mila presenze (a fronte di un limite di ventimila), e i sette padiglioni della Fiera presi letteralmente d’assalto da un pubblico giovane e meno giovane straripante.

Le stelle

L’edizione 2025 ha lasciato in eredità le immagini della folla in delirio per Bartosz Sztybor, creatore delle serie a fumetti Cyberpunk 2077. E poi la sensei Yoshiko Watanabe, 82 anni, che ha lavorato con Osamu Tezuka a tanti capolavori dell’animazione giapponese tra cui Astroboy e Kimba. E ancora: la mostra di uno dei manga del momento, “l’arte di DanDaDan”, e una delle voci più iconiche del mondo dei cartoni animati, Pietro Ubaldi.

«Ormai siamo di “casa” al Giocomix», dicono Sofia Piras e Luca Boi, che hanno indossato i panni delle cantanti virtuali giapponesi Kagamine Rin e Len. «Sono sempre stata timida, da quando sono diventata una cosplayer ho superato le mie ansie», ha detto Luca. «Da piccola ho sempre creato abiti per le principesse, ora da più adulta sono diventata una cosplayer», ha aggiunto Sofia. «Per me è la terza volta che partecipo al Giocomix», ha detto Sara Ferru. Ha indossato i panni di Nefertari Bibi, la principessa umana del regno di Alabasta. «Molti accessori sono comprati ma alcuni li abbiamo costruiti da soli. È un mondo bellissimo quello del fantasy, perché convivono realtà diversissime». In oltre 5mila metri quadrati di padiglioni, migliaia di persone hanno curiosato tra gli stand e scattato selfie con i tanti ragazzi che partecipavano alla gara dei cosplay (chi si traveste da personaggio dei fumetti) e di k-pop, la novità assoluta di questa edizione (danza che premia le migliori esibizioni di coreografie pop coreane).

Le sorprese

Il successo della due giorni alla Fiera è anche nella parole di Enrico Perra, che per un giorno è stato Dante, il cacciatore di demoni del terzo capitolo del gioco Devil May Cry: «Sbagliando, pensavo che questo fosse un mondo di “sfigati”, invece è stupendo. ci si diverte, si dà sfogo alla fantasia». Il concetto lo ha ribadito Michael Puddu, sotto la maschera di un personaggio della serie anime giapponese Bleach: «Non solo questo mondo ti dà l’opportunità di incontrare e conoscere nuove persone ma ti permette di dare sfogo al bambino che è dentro ognuno di noi».

Apprezzatissimi anche gli spazi dedicati alla alla nona arte (il fumetto, appunto) e all’illustrazione, dove l’Accademia d’arte di Cagliari ha tenuto per due giorni laboratori con i bambini, così come gli stand destinati al gaming, ai videogiochi. In altri padiglioni si potevano fare combattimenti con le armi medievali, oppure con le spade laser di Star Wars, ma la curiosità è stata attirata dai tanti cosplayer arrivati da tutta l’Isola. «Non ho partecipato al contest», ha detto Giulia Sarigu, addosso i vestiti di Tifa Lockhart, personaggio del videogioco Final Fantasy VII. «Il travestimento è una forma di espressione, sono libera di essere nerd, senza imbarazzo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA