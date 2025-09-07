In 16mila per l’omaggio ad Armani Oggi funerali privati nella sua Rivalta 

Milano. Anche ieri Milano si è messa in coda fin dalla prima mattina per l'ultimo saluto a Giorgio Armani, nel suo teatro in via Bergognone, sede di tante sfilate e, per questi due giorni, della camera ardente dello stilista. Erano oltre seimila sabato, quasi 10mila ieri a rendere omaggio al grande stilista. Commosso e silenzioso l’omaggio che gli ha reso Santo Versace. In coda personaggi del sinema, da Stefano Accorsi a Margherita Buy, e volti dello sport come Federica Pellegrini, Paolo Maldini e Marco Tardelli, e poi gli stilisti Dean e Dan Caten, Rocco Iannone, Andrea Incontri, Antonio Riva, Neil Barrett, la ministra Anna Maria Bernini e gli ex premier Matteo Renzi e Mario Monti. Oggi, per i funerali in forma privata, a Rivalta, ci sarà solo la famiglia. «È dura, durissima», ha detto con un filo di voce Silvana, la nipote che più gli è stata accanto e che ora avrà il compito di portare avanti i valori e lo stile del marchio.

