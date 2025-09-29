In 1.200 per sei posti in Comune 

Oltre milleduecento candidati per sei contratti a tempo indeterminato. Il sogno del posto fisso fa il paio con tre concorsi del Comune, dove è arrivata una valanga di curriculum, anche dalla Penisola. In via Eligio Porcu cercano due istruttori contabili, altrettanti funzionari amministrativi e ancora due geometri per l’Ufficio tecnico. «Continuiamo a rinforzare la macchina amministrativa e, finalmente, riusciamo a coprire il turnover dei dipendenti per tre anni», commenta soddisfatto il vicesindaco con delega al Personale, Tore Sanna.

Le domande

Il tempo per presentare le candidature è scaduto il 5 settembre. I posti più ambiti sono quelli per istruttori amministrativi con 875 aspiranti dipendenti. Per i due contratti a tempo indeterminato come funzionari amministrativi sono in corsa in 270, mentre in 130 stanno tentando di farsi largo per un futuro da istruttori tecnici. Quasi tutti i candidati sono «molto giovani», fanno sapere dal Comune. Le istanze oltre Tirreno sono arrivate da Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Marche. Hanno partecipato anche persone nate in Germania, Gran Bretagna e Francia, ma con domicilio nell’Isola.

Date e prospettiva

Già fissata la data delle prove scritte per tutti i candidati, che sono stati ammessi con riserva di verifica dei requisiti dichiarati. Si parte il 27 ottobre con la selezione dei due istruttori amministrativi contabili; il 3 novembre tocca invece agli istruttori tecnici e ai funzionari amministrativi. Le sei nuove assunzioni si sommano alle altre due previste tramite la mobilità, quindi attingendo da graduatorie di altri enti: in questo caso si cercano un ingegnere e un pedagogista. L’obiettivo del Municipio è rinforzare i settori più in affanno, l’Anagrafe in primis, ma anche potenziare gli uffici, con assunzioni a tempo indeterminato. «Per quest’anno – spiega Sanna –, a fronte di undici cessazioni abbiamo previsto ventitré nuovi contratti. Programmate anche le prossime assunzioni, sino al 2027, grazie alle risorse certe in arrivo dal Fondo unico e dal maggior gettito registrato sull’Irpef». Nel 2026 sono previsti sedici pensionamenti e altrettanti contratti a tempo indeterminato, nel 2027 andranno via in quattordici e altrettanti dipendenti verranno assunti, sempre stando ai dati diffusi dal Comune.

Il commento

«Dopo anni di emergenza, stiamo riuscendo a coprire il turnover e questo è già un buon risultato», sottolinea il vicesindaco. «Contemporaneamente stiamo lavorando su tre obiettivi fondamentali per la stabilizzazione e l’ammodernamento della macchina amministrativa: servono uno studio serio sui carichi di lavoro, ma anche un progetto di riorganizzazione dei settori e dei servizi comunali, così come un piano di formazione professionale. Entro l’anno contiamo di affidare l’incarico a un’agenzia specializzata». Sullo sfondo il problema dei dipendenti in fuga verso la Regione, alla ricerca di contratti e salari migliori. «Ben venga il via libera del comparto unico che risolve il problema finanziario – chiude Sanna –, ma non basta: è indispensabile un federalismo interno, tra l’altro previsto dallo statuto regionale».

