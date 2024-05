In 10mila sono senza cure «La situazione peggiorerà» 

La salute è ormai un diritto negato in provincia, dove i cittadini senza assistenza sanitaria pubblica sono migliaia. Mancano medici di base e pediatri e gli Ambulatori straordinari di continuità territoriale sono diventati la normalità. Normalità che però crea disagi a non finire, visto che il medico si presenta solo poche ore a settimana, non riuscendo quindi a soddisfare tutte le richieste. E la luce in fondo al tunnel non si vede.

Sos medici

Fa una radiografia di ciò che sta accadendo Alessandro Usai, vice segretario provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale: «A naso, visto che i numeri cambiano in continuazione tra medici che vanno in pensione o che vengono trasferiti, in provincia di Oristano i cittadini rimasti senza medico di base sono più di diecimila. Un dato allarmante, non è più uno scherzo. Serve un progetto serio, altrimenti la situazione continua a peggiorare».

«No all’Ascot»

I medici di base mancano in tantissimi paesi. Quando vanno in pensione spesso non vengono sostituiti, come è accaduto a Cabras. Dal 30 aprile non c’è più Adriana Muscas che si occupava di 1.800 pazienti e al suo posto non è arrivato nessuno. Il sindaco Andrea Abis resta sulla linea: «Non voglio un Ascot, ma un medico». Il motivo? Quella soluzione crea troppi problemi.

I disagi

Non va meglio nel Terralbese, dove oggi i cittadini hanno deciso di alzare la voce. L’assemblea organizzata dal Coordinamento dei comitati sardi per la tutela della sanità pubblica e dal Comitato per il Diritto alla salute della orovincia di Oristano, è fissata alle 18.20 al teatro.

«Il tema, sempre più urgente, è quello della medicina di base - dicono gli organizzatori - Parliamo di una comunità di 10mila abitanti che sta perdendo l’assistenza medica di base». Gabriele Espis, consigliere comunale a Terralba, è un fiume in piena: «La situazione è tragica. La cittadina sta per perdere altri due medici».

A breve andrà via Stefano Siddi, che farà lo specialista ambulatoriale, ma anche Maria Cristina Musinu. E proprio l’Ascot di Terralba è diventato l’emblema dei problemi che si creano negli Ascot dove, per poter essere visitati, bisogna addirittura prendere il posto all’alba.

I primi

I primi Ambulatori straordinari sono stati aperti il 28 marzo 2023, a Busachi, Nurachi, Simaxis, Uras e Villaurbana. E oggi sono diventati 28. Con variazioni di turni e chiusure all’ordine del giorno.

Pediatri fantasma

Non cambia il trattamento per i bambini. In tutta la provincia quelli senza pediatra sono circa 3.000. Non ha ancora dato risultati concreti la protesta organizzata tempo fa da alcune mamme che si sono riunite nel gruppo Facebook “Sos pediatri”. Tre settimane fa c’è stato l’annuncio dell’arrivo di 4 medici, ancora però non si sono visti. Come non sono stati attivati nemmeno gli Ascot per i più piccoli. Come annunciato dalla Asl 5 un mese fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA