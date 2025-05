Imu, una stangata per 13mila case 

Un po’ di pace sotto il tetto. E una buona notizia per i proprietari immobiliari. Le regole del gioco per Imu sono rimaste invariate: per il 2025, infatti, il Comune ha deciso di non ritoccare le aliquote. Tra meno di un mese si paga l’acconto per l’anno in corso (scadenza 16 giugno) e l’amministrazione sta recapitando in questi giorni (via pec, tramite Pagopa e atti giudiziari) quasi tredicimila avvisi di pagamento. Con il congelamento delle aliquote per tutti gli immobili, a decidere chi dovrà pagare di più sarà soprattutto la rendita catastale (che si aggiorna per esempio se l’immobile viene ristrutturato) e l’eventuale cambio di destinazione d’uso (se per esempio dodici mesi fa l’immobile era affittato e quest’anno è sfitto, pagherà certamente di più). Per intendersi: a Cagliari passare dall’abitazione medio-bassa iscritta nella categoria A4 a quella signorile di categoria A2, per una casa sfitta tassata al 10,6 per mille significa triplicare l’Imu, passando da 548 euro (annui) a 1864 euro (sempre annui).«L’Imu rappresenta la principale entrata del Comune senza una destinazione vincolata e questo permette all’amministrazione di utilizzare quei soldi per pagare i servizi per i cittadini», dall’illuminazione pubblica, ai servizi delle scuole, ai contributi per gli indigenti, e via dicendo, spiega Giovanni Ena, dirigente del servizio Bilancio e Tributi.

L’identikit

Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati a Cagliari e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario (ma solo se l’abitazione è classificata come di pregio, altrimenti si applica l’esenzione prima casa). In caso di separazione, obbligato al versamento è l’ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, ma in genere ha l’esenzione se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per gli immobili in multiproprietà, l’Imu va pagata dall’amministratore. L’imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di qualsiasi categoria, anche se utilizzati nell’esercizio dell’attività.

I beni colpiti

L’Imu, è noto, non è dovuta sull’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze come box, cantine. Sono considerati di lusso, anche se destinati ad abitazione principale, e quindi soggetti al prelievo i fabbricati accatastati come A1 (immobili signorili, pochi in città), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi, quasi niente a Cagliari). Il tributo colpisce, quindi, gli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case e quelli affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in comodato d’uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli ma rispettando stringenti condizioni. Si paga anche sulle pertinenze non della prima casa, come il secondo box. E devo pagare l’Imu anche i titolari di una concessione demaniale.

Le agevolazioni

Non cambia neanche il sistema delle agevolazioni. Confermata l’aliquota più basa, il 6,6 per mille, per le case cedute in affitto a canone concordato. Ma, ricorda il Comune, a patto che si stipuli il contratto con l'assistenza delle associazioni di categoria territoriali con cui viene sottoscritto l’accordo con il Comune o, in alternativa, che si alleghi al contratto di locazione a canone concordato l’attestato di rispondenza.

Sul sito del Comune, alla pagina “informazioni sull’Imu” è possibile fare una simulazione del valore annuale dell’imposta da pagare: è sufficiente indicare la tipologia dell’immobile, quella corretta per evitare sorprese in cartella, specificare la rendita catastale e gli altri elementi “accessori” (per esempio se il bene è ceduto in comodato d’uso gratuito da un genitori al figlio) e in pochissimi istanti il sistema genera la rata. ( ma. mad. )

