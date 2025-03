Imu, una pioggia di cartelle sbagliate 

Avvisi di accertamento per omesso versamento dell’Imu anche a coltivatori diretti che, per legge, sono invece esentati dal pagamento dell’imposta sui terreni agricoli. Succede a Serramanna, dove il recapito di centinaia di accertamenti nei confronti di altrettanti presunti evasori diventa un caso. Almeno per quanto riguarda gli imprenditori agricoli principali (cosiddetti Iap) e coltivatori diretti, che - ricevuto l’atto – hanno dato mandato ai loro commercialisti di chiedere l’annullamento degli avvisi di accertamento, della sanzione degli interessi.

Le cartelle

Le cartelle, di importi anche di diverse migliaia di euro, stanno togliendo il sonno a decine di contribuenti, raggiunti dagli avvisi relativi agli anni 2020 e 2021. «A ruolo iscriviamo tra 350 e 400 mila euro», aveva commentato il sindaco Gabriele Littera degli avvisi di accertamento, firmati dal capo dell’area Finanziaria del Comune ma, di fatto, redatti dalla Kibernetes Srl, la società incaricata dal Municipio di Serramanna dell’attività di lotta all’evasione dei tributi comunali. Insomma: dei 400 mila euro iscritti a ruolo nelle casse del Comune ne entrerà solo una parte. Tutto a causa di evidenti falle nei programmi gestionali dei tributi dell’Ente, evidentemente non aggiornati a dovere nelle schede anagrafiche dei contribuenti che presentano condizioni professionali (Iap e coltivatori diretti) che presuppongono l’esenzione dell’Imu dovuta per i terreni agricoli.

Il caos

Ad alimentare gli equivoci, e l’invio di avvisi di pagamento non dovuti agli agricoltori, sarebbe stata anche la mancata presentazione da parte di questi ultimi della dichiarazione attestante lo status di Iap e il conseguente diritto all’esenzione. «I casi dei miei clienti li ho risolti. Ho presentato la documentazione che attesta la condizione di Iap e chiesto lo sgravio del tributo», dice Albarita Ortu, commercialista con studio a Serramanna.

Dubbi sulla legittimità degli atti vengono sollevati anche da Carlo Pahler, consigliere di minoranza, che ha presentato un’interrogazione consiliare: «La legge di stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps. La risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu non sussiste se a variare è solo la quantificazione del tributo per i terreni agricoli già posseduti e condotti da Cd e Iap iscritti nella previdenza agricola, divenuti esenti dal 2016».

L’assessora

«L’attività di accertamento dell’Imu per gli anni scorsi è stata esternalizzata, per consentire un lavoro di verifica più puntuale e l’aggiornamento delle banche dati», risponde Elena Fadda, neoassessora al Bilancio , che non nega gli errori. «Nei gestionali dell’Ente erano presenti posizioni che non avevano il requisito dell’esenzione, di contro è altrettanto vero che sono arrivati avvisi di accertamento anche a chi è imprenditore agricolo, comportando un iniziale aggravio di impegno per produrre qualche documento, ma si tratta di avvisi in corso di annullamento: è sufficiente esibire una visura camerale. Confido che con l’aggiornamento delle banche dati in corso e con l’implementazione delle istanze online non si verificheranno più in futuro certi disallineamenti».