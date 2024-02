Imu, Tasi e Tari: lo sportello riaprirà lunedì prossimo 

Stop temporaneo all’esame delle richieste dei contribuenti in merito agli avvisi di accertamento dell’Imu, Tasi e Tari. A Serramanna lo sportello apposito, dedicato alla ricezione dei cittadini che hanno ricevuto le cartelle per omesso versamento dell’Imposta municipale propria, e di Tasi e Tari, chiude per questa settimana.

L’attività riprenderà lunedì. Lo sportello, che resta aperto per tutte le altre richieste, era stato istituito alla novembre scorso per gestire gli avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune per gli anni d’imposta 2018 e 2019. Con l’apertura dello sportello Imu dedicato agli avvisi di accertamento il Comune di Serramanna intende fare fronte alle richieste di spiegazioni dei contribuenti in merito agli atti ricevuti.

Centinaia di cartelle, per diverse centinaia di migliaia di euro di gettito, rappresentano lo sforzo messo in campo dall’area Finanziaria e Tributi nel contrasto all’evasione (o presunta tale) in particolare dell’Imposta dovuta per il possesso di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati) nel comune. L’ufficio, gestito da una società esterna incaricata, riceve al pubblico nei locali dell’ex guardia medica, al piano terra del municipio di via Serra.

