Imu, ritirato l’emendamento anti speculazione energetica 

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Guspini, è stata approvata a maggioranza la delibera sulle tariffe Imu, ma senza l’emendamento che avrebbe attribuito aliquote massime (1.01 percento) agli impianti di produzione di energie rinnovabili appartenenti a una specifica categoria catastale. L’emendamento, ritirato prima del voto, mirava a distinguere tra terreni utilizzati per l’autoconsumo e quelli a carattere speculativo. Tuttavia, stando a quanto emerso, la normativa di recente introduzione non consente tale differenziazione, rendendo impossibile procedere in tal senso.

In Aula

L’assessore Marcello Serru ha spiegato: «L’intera maggioranza era favorevole all’emendamento, ritenendolo uno strumento importante per incentivare chi produce energia pulita per uso proprio e per contrastare la speculazione energetica. Il governo, però, sta andando in direzione opposta. Valuteremo con gli uffici eventuali margini per intervenire in futuro». Nonostante il ritiro dell’emendamento, la delibera è stata approvata dalla maggioranza, con l’unica eccezione del consigliere Filippo Usai, che si è astenuto per ragioni politiche. «Non mi sento di agevolare chi vuole utilizzare il nostro territorio per scopi speculativi. Se l’ufficio riuscirà a proporre una distinzione più chiara tra autoconsumo e altre categorie speculative il mio voto sarà favorevole».

Il dibattito

La minoranza si è ugualmente astenuta, motivando la decisione con una mancanza di condivisione nelle fasi preparatorie. «Le aliquote sono frutto di uno studio condotto dalla maggioranza e dagli uffici senza condivisione – ha dichiarato Marcello Pistis –. Abbiamo più volte sollecitato l’attenzione su terreni edificabili bloccati che rischiano di perdere questa qualifica nel nuovo Puc, senza ottenere riscontri». Riguardo l’emendamento: «Rimaniamo favorevoli alla diminuzione delle aliquote sulle attività produttive e al disincentivare la speculazione. L’emendamento era confusionario e rischiava di esporci a ricorsi e contenziosi».

