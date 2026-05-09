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Emergenza
10 maggio 2026 alle 00:44

«Imu ridotta per i proprietari che affittano le case» 

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Nuoro è piena di case vuote. E molti cittadini continuano a cercare un tetto. Il Sunia Cgil, sindacato degli inqulini, ha in mano la ricetta per attenuare il problema dell’emergenza abitativa. Così dopo 11 anni, insieme alle associazioni della proprietà e degli inquilini, si fa artefice del rinnovo degli accordi territoriali della città di Nuoro. Chiamando il Comune a fare la sua parte «a favore dei proprietari che – spiega Paola Deserra, segretaria territoriale del Sunia – propongono case in locazione abitativa mediante una riduzione dell'Imu a coloro che applicano gli accordi territoriali».

L’iniziativa intrapresa consente di offrire maggiori opportunità per il mercato delle locazioni abitative e dà la possibilità ai locatori di usufruire della cedolare secca al 10% quindi di dimezzare le tasse dei proventi delle locazioni abitative e ai conduttori la diminuzione del canone di locazione con conseguente e immediato risparmio che andrà ad incidere notevolmente e positivamente sulbudget familiare».

Dal 2015 a oggi il mercato locatizio è cambiato. «Il Covid, l'inflazione oltre il 22%, l'aumento dei costi dei materiali, il blocco degli sfratti per morosità e le tasse – ricorda Deserra – hanno indotto molti proprietari a non dare le case in locazione preferendo averle sfitte o venderle o trovare alternative come i b&b o locazioni a uso turistico puntando alla ricerca di maggiori guadagni con conseguente aumento dei canoni liberi.Tutto ciò a scapito dei cittadini che non possono accedere alle case popolari perché, talvolta, superano di poco il reddito ma non dispongono di possibilità elevate per pagare il caro affitti».

Il compito e l'iniziativa del Sunia e dei sindacati degli inquilini si incentra nel ricercare un giusto equilibrio e consentire che i locatori possano trovare vantaggioso affittare la casa a canoni agevolati e dimezzare le tasse con la cedolare secca al 10% e consentire, così, agli inquilini di trovare maggiori opportunità pagando canoni adeguati per alloggi con dotazioni moderne e adatte al risparmio energetico. Largo dunque a nuovi requisiti e premialità per coloro che proporranno condizioni favorevoli per gli utenti «sollecitando i locatori a dotare le loro case di nuovi comfort per rispettare una esigenza e abitabilità più adeguata al benessere degli inquilini».

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