Imu non versata, lite tra Comune e Area

L’importo richiesto e contestato si aggira intorno ai 18mila euro, ma sullo sfondo c’è l’Imu (prima Tasi) non versata dal 2019 ad oggi, circa sessantamila euro che mancano all’appello ogni anno (oltre 300mila euro in totale).

È guerra legale fra Comune di Selargius e Area - l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa - con tanto di ingiunzione di pagamento partita da piazza Cellarium e indirizzata all’ente regionale che però sostiene di non dover pagare il tributo per gli immobili presenti in città e chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo definito “illegittimo”. Non la pensa così il Comune che ha già nominato un avvocato per difendersi.

La lite

Il ricorso alla Corte tributaria è stato notificato in Municipio lo scorso 7 febbraio, presentato da Area un mese dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento spedito dall’ufficio tributi. Al centro del contenzioso ci sono circa 18mila euro - compresi di interessi e sanzione - riferiti alla Tasi non versata nel 2019, tributo abolito dal 2020 e confluito nell’attuale imposta municipale sugli immobili. I motivi vengono spiegati dal legale dell’Agenzia regionale nello stesso ricorso dove si chiede l’annullamento del provvedimento comunale «in quanto gli alloggi di Area sono adibiti ad abitazione principale», e quindi - sostiene - si ha diritto all’esenzione. «L’applicazione dell’aliquota dell’1,5 per mille è illegittima», viene ribadito.Tributo che il Comune dovrebbe incassare per una serie di immobili di proprietà di Area presenti nel territorio: prima di tutto i palazzoni di via Lussu - da anni al centro di lamentele da parte dei residenti per mancate manutenzioni e condizioni fatiscenti degli appartamenti - ma alcuni alloggi si trovano anche a Su Tremini de Baxiu, a Su Planu, in via San Salvatore e via Manin.Lo stesso contenzioso era stato innescato da Area anche nel 2023, in quel caso il ricorso non era stato accolto.

La difesa

Intanto il Comune ricorre di nuovo ad un avvocato - lo stesso che ha supportato l’amministrazione comunale due anni fa - per difendersi. Nel decreto sindacale del 10 marzo viene sottolineato che si «è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un legale esterno per l’assistenza del Comune nel ricorso, al fine di difendere la correttezza e la legittimità dell’operato dell’amministrazione». Concetto ribadito dall’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu: «Nessuna guerra contro Area ma ci sono delle leggi che dobbiamo rispettare e non possiamo non riscuotere i tributi comunali, in questo caso l’Imu, altrimenti rischiamo di incorrere in un danno erariale».

