VaiOnline
Tortolì.
02 novembre 2025 alle 00:16

Imu non pagata, una voragine da tre milioni 

Nel biennio 2020/21 pochissimi contribuenti hanno versato l’imposta comunale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I bimbi del 2020 e del 2021 di Tortolì sono nati con un debito di 281 euro. In quei due anni pochi contribuenti hanno pagato l’Imu: la cifra sospetta del sommerso sfonda il muro dei 3 milioni di euro. Un’enormità, per un Comune dove i residenti superano di poche decine le 11mila unità. I cervelloni elettronici hanno spifferato l’importo shock del sommerso, smascherando i presunti evasori ai quali ora verrà notificata una comunicazione per i dovuti accertamenti sul pagamento della tassa sugli immobili. Per il 2020 sono pronti 1.505 avvisi, per un totale di 1,45 milioni di euro, per l’anno successivo le notifiche in partenza sono 1.691 (1,72 milioni).

Nessun avviso

«L’attività di controllo espletata dall’Ufficio tributi ha generato appositi avvisi di accertamento d’ufficio e in rettifica per parziali e omessi versamenti Imu da notificare ai contribuenti interessati con l’applicazione della sanzione minima prevista per legge pari al 30 per cento oltre gli interessi legali». In sintesi e in gergo burocratico, il nodo del sommerso è contenuto in questa stringa che anticipa la cifra, per i due anni d’esercizio, così esorbitante da far scompigliare il personale addetto. Il peccato originale sarebbe da ricercare nella mancata notifica degli avvisi relativi a quegli anni.

Di fatto l’ente, non inviando il promemoria come invece accade regolarmente per la Tari, non ha spedito le bollette e i contribuenti non hanno certo fatto a spinte per versare le somme a loro ascritte. Così si è generato il maxi buco che ora il Comune, prima che tutto vada in prescrizione, cerca di recuperare per il bene della collettività, anche perché quelle sono risorse sottratte ai servizi. «Ciò che è dovuto, il Comune lo deve recuperare», è il commento del vicesindaco Luigi Cardia, titolare della delega assessoriale al Bilancio.

Nuova gestione

Adesso si cambia. O almeno la programmazione futura non sarà più quella attuata finora, proprio per invertire la (cattiva) tendenza diffusa. Negli uffici del palazzo di via Garibaldi si starebbe ragionando sul potenziamento del sistema organizzativo e gestionale dei tributi. Tre milioni di euro per due annualità sono una cifra abbastanza elevata. Che, sommata alla Tari mai pagata del 2020 - nonostante in questo caso gli avvisi siano stati notificati - che ammonta a 561mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 