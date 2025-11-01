Imu non pagata, una voragine da tre milioni 

I bimbi del 2020 e del 2021 di Tortolì sono nati con un debito di 281 euro. In quei due anni pochi contribuenti hanno pagato l’Imu: la cifra sospetta del sommerso sfonda il muro dei 3 milioni di euro. Un’enormità, per un Comune dove i residenti superano di poche decine le 11mila unità. I cervelloni elettronici hanno spifferato l’importo shock del sommerso, smascherando i presunti evasori ai quali ora verrà notificata una comunicazione per i dovuti accertamenti sul pagamento della tassa sugli immobili. Per il 2020 sono pronti 1.505 avvisi, per un totale di 1,45 milioni di euro, per l’anno successivo le notifiche in partenza sono 1.691 (1,72 milioni).

Nessun avviso

«L’attività di controllo espletata dall’Ufficio tributi ha generato appositi avvisi di accertamento d’ufficio e in rettifica per parziali e omessi versamenti Imu da notificare ai contribuenti interessati con l’applicazione della sanzione minima prevista per legge pari al 30 per cento oltre gli interessi legali». In sintesi e in gergo burocratico, il nodo del sommerso è contenuto in questa stringa che anticipa la cifra, per i due anni d’esercizio, così esorbitante da far scompigliare il personale addetto. Il peccato originale sarebbe da ricercare nella mancata notifica degli avvisi relativi a quegli anni.

Di fatto l’ente, non inviando il promemoria come invece accade regolarmente per la Tari, non ha spedito le bollette e i contribuenti non hanno certo fatto a spinte per versare le somme a loro ascritte. Così si è generato il maxi buco che ora il Comune, prima che tutto vada in prescrizione, cerca di recuperare per il bene della collettività, anche perché quelle sono risorse sottratte ai servizi. «Ciò che è dovuto, il Comune lo deve recuperare», è il commento del vicesindaco Luigi Cardia, titolare della delega assessoriale al Bilancio.

Nuova gestione

Adesso si cambia. O almeno la programmazione futura non sarà più quella attuata finora, proprio per invertire la (cattiva) tendenza diffusa. Negli uffici del palazzo di via Garibaldi si starebbe ragionando sul potenziamento del sistema organizzativo e gestionale dei tributi. Tre milioni di euro per due annualità sono una cifra abbastanza elevata. Che, sommata alla Tari mai pagata del 2020 - nonostante in questo caso gli avvisi siano stati notificati - che ammonta a 561mila euro.

