Imu, lieve aumento per i grandi fabbricati 

L'approvazione di un bilancio tecnico, consente di scongiurare l'esercizio provvisorio, ma non può tenere conto dei trasferimenti da Stato e Regione, non ancora definiti. Dunque si tratta di un bilancio che copre con le entrate certe di cui il Comune dispone direttamente, le spese obbligatorie e non prevede investimenti di altro genere, per esempio non può destinare al momento dei fondi specifici per associazioni culturali o per lo sport. Sarà possibile farlo con una variazione di bilancio quando si saprà con certezza e si avrà disponibilità dei finanziamenti che arriveranno da Stato e Regione per i primi dei quali stanno già arrivando le prime informazioni.

Approvato il 30 gennaio, prevede l'aumento dell'Imu dello 0,5 per mille euro solo per il gruppo catastale D, ovvero i grandi fabbricati come per esempio l'aeroporto, per cui si calcola un aumento delle entrate di circa 120mila euro, che copriranno le spese per l'energia cresciute dopo i rincari (nel 2022 sono arrivate a circa 800mila euro). Tutte le altre imposte resteranno invariate.

Bilancio approvato in tempi record, visto che di solito viene varato a primavera inoltrata. Si tratta di un bilancio da 25 milioni di euro, di cui 12 di investimenti per opere pubbliche, triplicati rispetto agli anni precedenti grazie ai fondi Pnrr e tutti garantiti dall'approvazione del piano triennale. Tra gli investimenti sono previsti quelli per la riqualificazione della zona di Giliacquas nei pressi della laguna con quasi 6 milioni di euro e il riadeguamento antincendio e l'efficientamento energetico delle scuole, più altre opere alcune delle quali come la costruzione della biblioteca o i lavori per la viabilità apriranno presto i cantieri.

Bilancio approvato in tempi record, visto che di solito viene varato a primavera inoltrata. Si tratta di un bilancio da 25 milioni di euro, di cui 12 di investimenti per opere pubbliche, triplicati rispetto agli anni precedenti grazie ai fondi Pnrr e tutti garantiti dall'approvazione del piano triennale. Tra gli investimenti sono previsti quelli per la riqualificazione della zona di Giliacquas nei pressi della laguna con quasi 6 milioni di euro e il riadeguamento antincendio e l'efficientamento energetico delle scuole, più altre opere alcune delle quali come la costruzione della biblioteca o i lavori per la viabilità apriranno presto i cantieri.

I numeri

Approvato il 30 gennaio, prevede l'aumento dell'Imu dello 0,5 per mille euro solo per il gruppo catastale D, ovvero i grandi fabbricati come per esempio l'aeroporto, per cui si calcola un aumento delle entrate di circa 120mila euro, che copriranno le spese per l'energia cresciute dopo i rincari (nel 2022 sono arrivate a circa 800mila euro). Tutte le altre imposte resteranno invariate.

L'approvazione di un bilancio tecnico, consente di scongiurare l'esercizio provvisorio, ma non può tenere conto dei trasferimenti da Stato e Regione, non ancora definiti. Dunque si tratta di un bilancio che copre con le entrate certe di cui il Comune dispone direttamente, le spese obbligatorie e non prevede investimenti di altro genere, per esempio non può destinare al momento dei fondi specifici per associazioni culturali o per lo sport. Sarà possibile farlo con una variazione di bilancio quando si saprà con certezza e si avrà disponibilità dei finanziamenti che arriveranno da Stato e Regione per i primi dei quali stanno già arrivando le prime informazioni.

La sindaca

«Volevamo approvarlo per dicembre - dice la sindaca Maria Laura Orrù - alcuni impedimenti tecnici ci hanno rallentato, ma già è molto positivo averlo approvato a gennaio. Siamo soddisfatti perché dopo tantissimi anni si ha un bilancio tecnico, non politico, approvato in tempi così rapidi, grazie anche allo sforzo degli uffici. Questo ci permetterà di lavorare senza il limite dei fondi utilizzabili solo per dodicesimi, come accade con il bilancio provvisorio».

Il dibattito

Non approva la scelta del bilancio tecnico invece l'opposizione. «Si tratta di un bilancio approvato senza la certezza delle entrate - ha dichiarato Silvio Ruggeri - quindi ho votato contro. Per quanto sia positivo che lo abbiano approvato in tempi così brevi, non c'era nessuna scelta di carattere politico». «Il mio gruppo si è astenuto – spiega l'ex sindaco Tonio Ena - avremmo voluto destinare da subito fondi ad associazioni e società sportive non condividiamo il progetto della strada che collega rio Matzeu alla via Sulcitana».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata