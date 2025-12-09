Imu invariata e Tari da rivedere, frizioni in Consiglio 

Il consiglio comunale di Monastir ha dato il via libera al documento unico per il prossimo triennio, nel rispetto degli equilibri di bilancio pari a circa 340mila euro l’anno. La sindaca Paola Ugas ha parlato di un progetto fondato su «trasparenza, cura del territorio e dei servizi, sviluppo e innovazione e vicinanza alle persone», ricordando che gli obiettivi strategici «mirano a migliorare la qualità della vita, favorire crescita e coesione sociale, rendere il territorio più sostenibile e rafforzare modernizzazione amministrativa e legalità». Sul fronte finanziario l’Imu resterà invariata mentre la Tari sarà rivista entro aprile, in base al nuovo piano dei rifiuti. Rimane invece aperta la valutazione sull’addizionale Irpef che oggi assicura al Comune circa 247mila euro di entrate che ha rappresentato il nodo più discusso della seduta, portando i consiglieri d’opposizione Luigi Perra e Alessio Marotto a esprimere voto contrario, e Romano Schirru e Tiziana Pinna ad astenersi. Perra ha contestato la mancanza di misure di alleggerimento fiscale, sollecitando «il coraggio di restituire qualcosa alle famiglie, già provate dall’aumento dei costi». Marotto ha parlato di «un documento ordinato ma senza una chiara direzione strategica», mentre Schirru ha invocato «maggior coraggio», auspicando che il nuovo appalto dei rifiuti possa portare risparmi ai cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA