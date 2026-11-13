Le migliaia di avvisi di accertamenti “pazzi” un anno fa avevano provocato proteste. Ora la vicenda riesplode con una di quelle bollette diventata debito fuori bilancio che riaccende le contestazioni sulla gestione dei tributi. Lunedì il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere anche di questa vicenda, emersa ieri nella commissione Affari generali. La questione riguarda un debito di 1100 euro, legato a uno degli accertamenti Imu inviati massivamente dal Comune un anno fa. In questo caso il destinatario dell’avviso aveva contestato la richiesta, chiedendo all’amministrazione l’annullamento in autotutela senza però ottenere risposta. Gli uffici erano subissati di richieste. Da qui la decisione di rivolgersi alla giustizia tributaria.

Comune condannato

Dopo l’intervento della Commissione tributaria, il Comune aveva proceduto all’annullamento. Il motivo? Era illegittimo, perché la bolletta era stata già regolarmente pagata dalla moglie, l’altra richiesta invece era riferita a una casa di cui l’uomo non era nemmeno proprietario.

La Commissione tributaria in poco più di un mese e mezzo (caso più che raro) ha deciso, ma non si è limitata a dichiarare la cessazione del contendere. Infatti ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite censurando il comportamento dell’ente. L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto un anno fa, quando numerosi nuoresi avevano segnalato anomalie negli avvisi Imu e Tari: conteggi presunti, dati non aggiornati, superfici e titolarità non reali. Il Comune aveva assicurato verifiche su problemi nell’allineamento delle banche dati. Ieri, in commissione, Pierluigi Saiu ha chiesto di conoscere ora le dimensioni effettive del fenomeno: «Quanti sono gli avvisi che il Comune ha inviato? Quanti sono stati annullati in autotutela e quanti sono in Commissione tributaria? Quanti quelli illeggittimi pagati dai cittadini?».

Caso canile

Ad agitare il Consiglio ci sono anche i 59 mila euro di debito fuori bilancio sui 274 cani randagi nei canili Croce verde, e a Fonni e Siniscola. «Debito che nasce nella gestione e non per una cosa improvvisa - attacca Saiu - la convenzione era scaduta il 31 dicembre, a gennaio il dirigente aveva avvisato la Giunta. Assessore e sindaco hanno una responsabilità, si dimettano».