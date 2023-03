Imu e Tari: tariffe invariate 

Zero rincari per i contribuenti di Arbus: quest’anno le famiglie non pagheranno un centesimo in più rispetto all’anno scorso per i tributi sugli immobili e i rifiuti. Con un’evasione fiscale che sfiora i quattro milioni di euro, con le difficoltà del recupero, con diversi contenziosi in atto, il rischio stangata sembrava certo, ma il Comune ha deciso di non aumenta le tariffe, come l’addizionale comunale Irpef, l’Imu e pure la Tari.

«La scelta – dice l’assessora al bilancio Alessandra Peddis - nasce dalla crisi che stiamo vivendo, un aumento dei tributi in questo momento avrebbe creato serie difficoltà ai contribuenti che con grande fatica e sacrificio portano dignitosamente uno stipendio a casa. Per l’Imu ci siamo limitati all’aggiornamento con quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 che prevede esenzioni per chi possiede un immobile occupato da estranei e la riduzione per i pensionati residenti all’estero».

In merito all’Irpef, l’esponente dell’esecutivo aggiunge: «Fra i Comuni del Medio Campidano con una popolazione che supera i 6 mila abitanti, Arbus applica l’aliquota più bassa dello 0,1 per cento». L’eccezione la fanno cinque paesini della Marmilla, dove l’Irpef è pari a zero: Furtei, Collinas, Tuili, Pauli Arbarei, Las Plassas.

«Da sempre – dice il sindaco di Collinas Francesco Sanna - l’amministrazione ha scelto di non applicarla. Lo prevede la normativa. Resta l’impegno di reperire le risorse tramite partecipazione ai bandi». (s. r.)

