Imu e Tari, la bolletta diventa digitale 

Il Comune di Villasor ha ufficialmente aderito a Send, la piattaforma nazionale per le notifiche digitali realizzata da PagoPA e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Un passo importante, almeno secondo quanto si legge nella nota ufficiale dell’amministrazione, verso una pubblica amministrazione più snella, moderna e vicina ai cittadini.

Il sistema permetterà a cittadini e imprese di ricevere comunicazioni ufficiali come accertamenti Imu e Tari in formato digitale, con valore legale. Chi sceglierà questa modalità potrà gestire tutto online: dalla ricezione al pagamento degli importi dovuti, tramite Pec registrata su Inad o tramite l’App IO.

In caso contrario, l’invio avverrà con raccomandata cartacea, ma il documento potrà comunque essere visualizzato sul portale Send. Per accedere al servizio bastano Spid o Cie, e gli utenti possono indicare anche un numero di telefono o email per ricevere avvisi di cortesia.

Tra i vantaggi principali: maggiore efficienza, tempi più rapidi e costi di notifica ridotti. Nella piattaforma è disponibile un'area dove gestire i delegati e le deleghe, quelle persone fisiche o giuridiche che autorizzate a visualizzare e gestire le notifiche. (m. pil.)

