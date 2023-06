Imu e Tari invariate:  polemiche in Consiglio 

Restano invariate le tariffe di Tari e Imu a Portoscuso per il 2023. La conferma delle tariffe è stata approvata ieri dal Consiglio comunale. «Si tratta di un atto propedeutico all’approvazione del bilancio - dice il sindaco Ignazio Atzori - abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe Imu e Tari».

Intanto è arrivata la proroga di legge per i termini di approvazione del bilancio di previsione, prima fissata al 31 maggio e ora spostata al 31 luglio. «Abbiamo inoltre approvato la convenzione per la nomina della nuova segretaria comunale - dice il sindaco - saniamo così una situazione che ha influito sulle attività amministrativa. Dovremo poi organizzare alcuni concorsi per sopperire alle carenze dell’organico».All’inizio del Consiglio la minoranza è uscita dall’aula. «Questo Consiglio è illegittimo perché non è stato preceduto dalla riunione dei capigruppo che si dovrebbe riunire prima della convocazione - ha detto Rossano Loddo dall’opposizione - e non ci sono motivazioni d’urgenza che tengano perché c’era tutto il tempo per riunire i capigruppo. Impugneremo il contenuto del Consiglio, non è ammissibile amministrare senza rispettare il regolamento e il Testo Unico». (a. pa.)

