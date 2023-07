Imu e Tari in scadenza,  lunghe file all’ufficio tributi 

Le richieste di chiarimenti al Comune di Sinnai su Imu e Tari in scadenza si moltiplicano e in Municipio la fila degli utenti si allunga come i disagi per gli utenti. L’associazione “Sinnai 360” interviene sollecitando il rafforzamento del servizio dello sportello dell’ufficio tributi. «Diverse persone – dicono il presidente e il vice presidente dell’associazione Alessio Serra e Gianluigi Mascia - si sono recate più volte in Comune senza riuscire ad avere chiarimenti su Imu e Tari. È inammissibile che per poter essere ricevuti dagli uffici debba fare la fila ore prima che apra il Comune e anche assentarsi dal lavoro: gli attuali orari di ricezione del pubblico non soddisfano l’esigenza degli utenti».

Dal suo canto, il Comune ha diffuso un comunicato: «Si prende atto dell’importante afflusso degli utenti. Si specifica he il nuovo orario estivo non ha ridotto quello di ricevimento al pubblico: il lunedì dalle 8.30 alle 11; il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 11.30, telefonando ai numeri 0707690405 – 406 – 407. Si invitano i contribuenti a munirsi di ticket già al momento dell’apertura dello sportello. A supporto dell’ufficio tributi, è disponibile anche l’ufficio dei facilitatori digitali, aperto nei medesimi orari, e reperibile al numeri telefonici 0707690218 e 0707690524 e che, a seconda della complessità, agevola il contribuente a gestire in autonomia la propria richiesta. Questo ufficio è disponibile, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30». (r. s.)

