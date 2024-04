Imu e Tari, evasione milionaria 

Sono ben cinquemila i furbetti di Imu e Tari che nel 2023 hanno sottratto alle casse del Comune di Arbus un milione di euro. Ma il buco arriva fino a ben quattro milioni se si somma l’evasione totale degli ultimi cinque anni, solo un milione e mezzo arriva dai grandi evasori, ovvero cinque società con le quali pendono cause giudiziarie a partire dal 2013. La fetta più consistente dell’evasione, pari a circa due milioni di euro dei piccoli contribuenti, è riferita ai proprietari delle villette sulla Costa Verde. Questo il quadro aggiornato sui conti del Comune.

La strategia

L’amministrazione comunale continua a condurre una battaglia ormai storica, cercando di recuperare quanto fino ad ora non ha incassato. Non solo Imu e Tari, ma anche multe per violazioni al codice della strada, parcheggi custoditi, mensa e trasporto scolastico, concessioni dei lidi e strutture comunali in affitto. Per far quadrare i conti, il Comune invia gli avvisi di accertamento che riguardano le dichiarazioni incomplete o infedeli, magari legate a segnalazioni di superfici catastali inferiori rispetto a quelle rilevate dagli uffici.

Il sistema

«Più che un’operazione tecnica per far quadrare i conti del bilancio – dice il sindaco Paolo Salis – la lotta all’evasione è un dovere morale ed etico. Contribuendo tutti, senza dubbio potremmo avere migliori servizi da dare ai cittadini. E perché questo avvenga, tutte le volte che rileviamo irregolarità, facciamo partire la macchina amministrativa che tiene sotto controllo i tributi, contemporaneamente segnaliamo l’evasione all’Agenzia delle entrate». Una componente importante nello sforzo contro gli evasori è di questi giorni. «Abbiamo incrementato – aggiunge il primo cittadino – il personale dell’ufficio finanziario con la nomina di un dipendente che si occuperà di tributi».

Il divario

Dai dati del Palazzo municipale di via Pietro Leo emerge che l’evasione fiscale resta un fenomeno radicato. A raccontarlo, attraverso le singole cifre, è l’assessora al bilancio, Alessandra Peddis: «Dal 2017 al 2023 il totale da incassare dalla Tari ammonta a 3.484.313 euro, ma nelle casse del Municipio sono arrivati 1.075.904 euro, mentre dall’Imu l’introito di 3.770.878 euro ha registrato un segno meno di 1.239.435 euro. Il recupero procede, ma la somma evasa che si aggira sui quattro milioni è costante. Da un lato c’è chi si mette in regola, dall’altro chi dimentica l’impegno che assume quando chiede la rateizzazione, capita che paghi solamente la prima rata». Caso a parte i grandi evasori, storie diverse legate a fallimenti e vendite all’asta, da anni finiti davanti alla giustizia tributaria.

