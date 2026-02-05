Imu e Irpef, l’Aula conferma le aliquote dell’anno scorso 

Il Consiglio comunale di Nuraminis approva le aliquote Imu per il 2026, in linea con quelle del 2025. L’Assemblea, convocata per l’ultimo Bilancio di previsione della legislatura, ha liquidato l’ordine del giorno di 10 punti in meno di mezz’ora.

«Portiamo in approvazione le aliquote Imu per il 2026 uguali alle precedenti», ha detto il sindaco Stefano Anni a commento del punto votato dalla maggioranza (astenuta l’opposizione). Nessun aumento, ma nessuna riduzione nemmeno per l’addizionale comunale dell’Irpef, fa notare la leader della minoranza, l'ex sindaca Mariassunta Pisano: «Ci aspettavamo un taglio, prendiamo atto della mancata volontà di farlo. Chiediamo conferma dell’aliquota allo 0,6 per cento».

Per l’Imu, a parte l’aliquota per l’abitazione principale al 5 per mille per le categorie A1, A8 e A9, confermata l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili merce. Imu confermata all’8,6 per mille anche per i fabbricati D ad uso artigianale e D/8 ad uso commerciale (per gli immobili categoria D/1 e D/7, ad uso industriale). Più alta Imu per B/4 (uffici pubblici) e D/5 (istituti di credito): aliquota del 10,1 per mille. Poi 8,6 per mille per i fabbricati diversi, 7,6 per terreni agricoli (esenti se di coltivatori diretti) e 8,6 per le aree fabbricabili.

