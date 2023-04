Imu e Irpef invariate, sale la Tari 

Confermate le aliquote e le detrazioni Imu approvate lo scorso anno, senza alcun incremento. Subirà, invece, un leggerissimo rialzo la Tari. Sono queste due delle voci di entrate finanziarie previste nel bilancio di previsione 2023-2025, la prima approvata dal Consiglio comunale giovedì, mentre l’altra verrà discussa martedì, quando arriverà in Aula anche il bilancio di previsione valido per lo stesso triennio.

L’assessore

«Le aliquote sono al minimo di legge così come l’addizionale Iperf – commenta l’assessore al bilancio Carlo Secci –. Stiamo tenendo le misure più basse, confermando il sistema tariffario precedente. Come promesso, questa maggioranza non ha voluto gravare sui possessori di fabbricati e terreni. Le uniche variazioni riguardano alcune tipologie di riduzione e o esenzione che la norma nazionale ci ha imposto. Per quanto riguarda la Tari si tratta di un aumento irrisorio, che spiegheremo dopo la discussione dei punti». Nella nuova programmazione si cerca di combinare al meglio la pressione fiscale con le esigenze di bilancio. «Il Comune, inoltre, gode della possibilità di avere l'esenzione per le case occupate abusivamente e che sono oggetto di provvedimenti giudiziari. Sono compresi nelle esenzioni anche i fabbricati concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto venga registrato», chiarisce Secci.

Le scadenze

Restano invariate le date di scadenze previste per il 16 giugno la prima e il 16 dicembre la seconda. I quartuccesi potranno comunque provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, in questo caso da corrispondere entro il 16 giugno. Inoltre, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.