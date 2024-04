Imu contestata, lettera a Meloni e Mattarella 

«Continuo a ricevere gli avvisi di pagamento per un terreno su cui non posso fare nulla: in mezzo alla strada per il Comune di Quartucciu non ci finisco».

Lo dice con tutta la determinazione e la forza che ha, Nina Sulas, che possiede un terreno a “Sa Mallora” e come altri quartuccesi riceve cartelle Imu per i lotti inutilizzabili. Un problema, più volte esploso in Consiglio comunale, che riguarda decine e decine di famiglie proprietarie di terreni inedificabili a Sa Mallora, Su Idanu e nella zona Industriale.

La rabbia

La donna, 70 anni, già nei mesi scorsi aveva annunciato battaglia contro il Comune, reo di non fare nulla per risolvere un problema gravoso per tanti. E così visto che le sue richieste sono cadute nel vuoto, quando si è vista recapitare l’ennesima richiesta di pagamento di 1500 euro per l’Imu 2024, ha preso carta e penna e scritto una lettera indirizzata al sindaco Pietro Pisu, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per raccontare una storia che le sta togliendo «fiato ed energie».

«Mi devono spiegare come faccio, con una pensione sociale, a versare 1500 euro per un terreno su cui non posso fare nulla. Sono anziana, non ho vizi e i pochi soldi che ho mi servono per vivere dignitosamente», attacca Nina Sulas, «ma una mano sulla coscienza non se la mettono? Ho detto di tenersi il terreno, ma dicono che devo comunque pagare quanto richiesto. Mi dispiace ma io, caschi il mondo, non pago niente».

La storia

La donna ha ereditato, in località Sa Mallora, il terreno acquistato nel 1984 dal padre per costruirci la casa di famiglia. «I miei genitori sono morti senza realizzare il loro sogno. Io continuo a vivere nella casa popolare riscattata anni fa da mia mamma, ma non posso e non voglio dare soldi a un Comune che per me non ha fatto e non farà mai niente», incalza, «che diritto hanno di chiedermi tutti quei soldi per un terreno in cui non si potrà mai fare niente?». Nina Sulas assicura che non si arrenderà: «Farò tutto ciò che la legge mi permette di fare per difendermi da questa tortura psicologica. Lo scorso anno ho pagato vendendo l’ultimo ricordo di mia mamma e qualcosa che mi era rimasta, poi ho chiesto un prestito a un’amica. Ora non ho più niente, se non i soldi per mangiare e lavarmi. E visto che il Comune fa orecchie da mercante, ho scritto a Mattarella e a Meloni».

Il Comune

Il sindaco, Pietro Pisu, ribadisce: «Il Comune non stabilisce il valore del terreno, ma deve anche far rispettare le leggi che sono inique. Il cittadino può fare ricorso, dimostrando che il valore è più basso di quello catastale, è un suo diritto. Purtroppo ci sono cittadini che hanno ereditato quei terreni e hanno difficoltà a pagare le tasse, ma gli uffici sono sempre aperti per trovare la soluzione più idonea».

RIPRODUZIONE RISERVATA