Imu 2025, le aliquote restano invariate 

Voto unanime prima della fine dell’anno in Consiglio comunale a Ghilarza per le aliquote Imu. L’Aula, per garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ha deciso di confermare per il 2025 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria deliberate lo scorso anno.

A illustrarle è stato il sindaco Stefano Licheri. Passata all’unanimità anche la ratifica di una delibera della Giunta su alcune variazioni al bilancio: si trattava di minor spese per il personale le cui somme previste in bilancio sono andate a coprire l’acquisto di beni e materie prime per la scuola dell’infanzia, per quelle primaria e le medie. All’attenzione dell’Assemblea civica è arrivata anche la revisione periodica delle partecipate, atto necessario prima di procedere, come avverrà nelle prossime settimane, con l’approvazione del nuovo bilancio di previsione. Al 31 dicembre il Comune risulta avere una quota in Abbanoa. Inoltre fa parte della Fondazione “Casa Museo Antonio Gramsci Onlus” e della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, tutte partecipazioni che sono state mantenute. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA