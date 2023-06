Imputato per armi si difende: «Mi piace smontare le pistole» 

Si presentò in ospedale con una ferita per armi da fuoco. La polizia, perquisendo la casa, scoprì che Francesco Lindiri, idraulico nuorese, si era ferito con una pistola giocattolo medicata ritrovata insieme ad altre due armi modificate. Per questo è finito a processo. «Quelle armi - ha detto Gianfranco Boi esperto della scientifica - si inceppavano, una funzionava dopo sette tentativi, un’altra ogni due, mentre un’altra sparava ma il bossolo si incastrava». Lindiri ieri, rispondendo all’avvocato Francesco Carboni e al pm Selene Desole, ha detto: «mi piace smontare tutto, modificai le pistole per il tiro a segno, dalla cartucce a salve depotenziai la carica di un terzo».

