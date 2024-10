Imputato di violenza su un’alunna: docente chiede di patteggiare 

È accusato di aver utilizzato la sua influenza di docente e la sua cultura per sedurre una minore e instaurare con lei una frequentazione. L’insegnante Luca De Martini, 49 anni, professore di latino e greco al liceo classico Dettori, dopo essere stato sospeso per effetto di una misura cautelare disposta dal Tribunale, ha chiesto al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Michele Contini, di poter patteggiare due anni di pena. Il suo difensore, l’avvocato Pier Andrea Setzu, ha trovato l’accordo con il pubblico ministero Marco Cocco, che aveva chiesto il rinvio a giudizio, subordinandolo al risarcimento della ragazzina e della sua famiglia (assistite dalla legale Daniela Loi), ma l’ultima parola spetterà a ottobre al giudice.

Nel corso dell’incidente probatorio la presunta vittima avrebbe confermato le accuse. Insospettiti dal comportamento della figlia, il padre e la madre erano riusciti a scoprire che l’insegnante avrebbe instaurato un rapporto confidenziale anomalo con la studentessa, provando così a creare con lei un legame che ritenevano equivoco. La gravissima ipotesi di reato, violenza sessuale su minore, è legata sia ai presunti atti compiuti con l’alunna che al suo ruolo di educatore. Anni fa, Luca De Martini era finito nei guai a seguito di un’indagine della Digos e Dda sul terrorismo islamico, dalla quale ne era uscito totalmente prosciolto. Ora questo procedimento che potrebbe chiudersi con il patteggiamento che eviterebbe al professore di entrare in carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA