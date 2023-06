«Impugneremo il decreto scuola» 

Nessun muretto a secco: per impallinare il decreto attuativo del dimensionamento scolastico, che taglierà oltre 40 autonomie nell’Isola, la guerra si combatterà alla luce del sole. «Sto valutando di impugnare quel decreto», medita l’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu. Non ci sta pensando, invece, la Federazione lavoratori della comunicazione della Cgil sarda: per il semplice motivo «che è già deciso: il nostro sindacato lo impugnerà. In una Regione con una dispersione scolastica che fa paura, non possiamo accettare un provvedimento che l’aumenterà», scandisce Emanuela Valurta, nuova segretaria regionale della Flc Cgil.

Le sforbiciate

Tagli nell’anno scolastico 2024/25, che continuano nei due successivi e si perderanno oltre quaranta autonomie. Significa che nelle scuole con meno di 961 alunni nel 2024/25, e cono meno di 949 e di 938 di seguito, è previsto l’accorpamento: saltano dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi. Quindi in Sardegna un unico dirigente dovrà sobbarcare anche venti scuole, con una viabilità critica e con i trasporti insufficienti.

La Regione

Sull’Aventino c’è da tempo l’assessore Andrea Biancareddu: «Evitiamo eccessivi allarmismi: i luoghi di istruzione non saranno soppressi». Detto questo, i tagli si faranno sentire: «Ci chiedono di ridurre i dirigenti, quindi le autonomie scolastiche», fa notare Biancareddu, «e al ministro Valditara l’ho fatto notare: nell’Isola ci sono zone con 69 abitanti per chilometro quadrato, mentre ad esempio a Cagliari sono centinaia. Poi mi mettono la motosega in mano e io devo tagliare». Su un punto, l’ha spuntata: «In città posso avere autonomie da 1.500 alunni, così posso salvare nei paesi quelle da 250, anche se l’aggravio per le prime sarà pesante, ma almeno non devo tagliare autonomie distanti fra loro. Sto pensando di impugnare il decreto».

I confederali

La Flc Cgil l’ha invece già deciso: «Nell’Isola la scuola è già malridotta, come testimonia l’abbandono», esordisce la segretaria regionale Emanuela Valurta, «e ci sono un’importante calo della natalità, assenza di servizi, trasporti inadeguati e pochi laureati: come si può tagliare ancora?». Se lo chiede anche Maria Luisa Serra, segretaria regionale della Cisl Scuola: «I dirigenti governeranno un numero spropositato di scuole, in Sardegna: come potranno farcela? Abbiamo nelle città classi di 28 alunni per salvare quelle piccole nel paesino a 35 chilometri, dove nevica. Dobbiamo protestare assieme a regioni come Abruzzo, Molise e Umbria, che non sono messe meglio». Il dimensionamento è fumo negli occhi anche per Giuseppe Corrias, al vertice della Uil Scuola regionale: «Plessi che hanno due o tre scuole si ritroveranno ad averne venti, con un dirigente. Faccio l’esempio di Villasor, dove il Comprensivo si estende in dodici Comuni e il dirigente non sa come dividersi. Le famiglie», aggiunge Corrias, «dovranno trasferirsi in paesi più grandi, spopolando quelli piccoli e sradicandosi, e chi non lo farà ha un’alta probabilità di ingrossare l’esercito dell’abbandono».

I Cobas

Critici anche i Cobas: «Quindici anni fa avevamo nell’Isola 412 autonomie, ora sono 269 e vogliono tagliare ancora. Stiamo andando verso un massacro, verso una scuola ingestibile», sbuffa Nicola Giua dei Cobas Sardegna. «Sono provvedimenti di persone incompetenti», commenta Andrea De Giorgi dei Cobas Cagliari, «non sono gestibili autonomie con oltre novecento iscritti in piccole realtà. Nel frattempo, il Governo non si cura ad esempio nei licei scientifici di Cagliari, tutti con troppi alunni: di quelli, non si accorgono. E si accorgano poi che, nelle superiori di Napoli, oltre duemila alunni sono la regola. È l’ennesimo colpo all’istruzione pubblica». Che, poi, è la stessa lamentela che agita la Sanità.

