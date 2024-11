Impugnazioni e leggi cancellate, scontro infinito tra Stato e Regione 

Il tema delle leggi regionali sarde impugnate dal Governo è sempre esistito. Ciò che più preoccupa la maggioranza alla guida della Regione è che stavolta il Consiglio dei ministri ha alzato l’asticella. Ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi con urgenza sulla sospensiva della moratoria contro gli speculatori delle rinnovabili.

È la seconda volta che accade dal 1948. Ed è per questa ragione che Alessandra Todde e il Campo largo ipotizzano che il Governo Meloni abbia preso di mira la Sardegna. Di certo, osserva il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, «questo è il dato politico più grave e lesivo verso la protesta legislativa delle regioni. Una legge non è un atto amministrativo, e non vorrei che in questa stagione nuova la sospensiva diventasse uno strumento».

Per il presidente del Psd’Az Antonio Moro, la maggioranza usa due pesi e due misure: «Quelli che nella scorsa legislatura, quando erano all'opposizione, facevano la ola per ogni legge impugnata, ora che il Governo italiano fa ricorso sul rientro in servizio dei medici in pensione, hanno detto che è un attentato all'Autonomia. Dall'autonomia differenziata alla differenza nel giudizio sull'Autonomia è un attimo».

I numeri

In questa legislatura sono due i provvedimenti su cui il Cdm ha proposto ricorso: la moratoria della Giunta che vieta la realizzazione di nuovi impianti da rinnovabili per diciotto mesi, e la legge per il reintegro dei medici in pensione. Nella precedente targata centrodestra il Governo aveva impugnato ben diciannove volte, record assoluto. Franco Mula (Alleanza Sardegna) è convinto che «la Sardegna non abbia governi amici», ma anche del fatto che «i nostri esponenti di destra e sinistra, una volta che vengono eletti e varcano il mare, si dimenticano di essere sardi». Nella passata legislatura, ricorda, «abbiamo raggiunto il record di impugnativa delle leggi, ci accusavano di non saperle fare. Oggi dicono che è colpa del governo Meloni, e questo è ridicolo». Perché? «Hanno portato qui un segretario generale che lavorava al ministero ed era nel gruppo che decideva se presentare o meno ricorso. Come mai, ora che hanno a disposizione questa figura, le leggi vengono comunque impugnate?».

Nuova stagione di intese

Se il tema delle impugnazioni è sempre esistito, Comandini sostiene che «dobbiamo deciderci ad affrontarlo, cercando una nuova forma di rapporto col governo. Serve una nuova stagione di intese con lo Stato per quanto riguarda il nostro Statuto, per delineare meglio i compiti tra la Sardegna e lo Stato».

Il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi (M5S) parla di «impugnazioni strumentali da parte del Governo Meloni». In particolare, sul provvedimento sui medici in pensione: «Richiamarli al lavoro era un provvedimento meritorio. Ora questo ricorso ci mette ulteriormente in difficoltà rispetto a una situazione devastante». Quanto alla moratoria, «prima si era detto che non serviva a nulla: allora perché impugnarla? Poi però hanno chiesto la sospensiva». E questo, aggiunge, «a maggior ragione dimostra un atteggiamento non certo benevolo nei confronti della Sardegna». Ad ogni modo, «il fatto che la Corte abbia indicato l’11 dicembre per discutere il ricorso, è una grande vittoria politica della presidente Alessandra Todde. La Consulta, in modo opportuno, ha deciso quella data con la consapevolezza che con l’approvazione del ddl Aree idonee cesserà la materia del contendere». La stessa Consulta che però, nei giorni scorsi, ha cancellato la legge sarda sulla scuola, costringendo la Regione a rinunciare a 36 istituti autonomi che sperava di salvare.

Botta e risposta

In qualche modo, il Pd e soprattutto il M5S entrano in polemica col Governo Meloni. Lo ha fatto nei giorni scorsi anche il senatore dem Marco Meloni. Il parlamentare ha risposto anche ai Riformatori che hanno annunciato una mozione che impegna la Giunta a lavorare sul fronte delle norme di attuazione dello Statuto. «L’incoerenza ha un limite e i Riformatori lo superano ampiamente», le sue parole. Alle quali replica il capogruppo dei liberal democratici, Umberto Ticca: «Esprimo rammarico per la posizione di Meloni riguardo alla nostra proposta di attuazione dello Statuto Speciale della Sardegna. Anteporre polemiche con il Governo agli interessi dei sardi è una scelta che non condividiamo e che mai condivideremo».

