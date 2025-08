Impugnata la legge Salva casa 

Altre due leggi approvate nella legislatura targata Campo largo bocciate dal Governo. Ieri il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il provvedimento che recepisce in Sardegna il Salva casa, ma anche la legge quadro sul trasporto pubblico locale. Soprattutto il ricorso contro il primo era nell’aria, anche perché l’adeguamento del decreto tanto voluto da Salvini non è stato totale. In particolare, il disegno di legge della Giunta licenziato dal Consiglio regionale a giugno aveva lasciato a 28 metri quadri la superficie minima dei monolocali, portata invece a 20 dalla legge nazionale. In entrambi i casi, la nota del Cdm parla di disposizioni che eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con la normativa statale. La notizia è arrivata in un momento delicato per il centrosinistra sardo, impegnato a ricucire al suo interno dopo le tensioni dei giorni scorsi alimentate da Pd e Progressisti. Cosa che ieri è riuscito a fare in parte, in occasione del vertice di maggioranza convocato da Alessandra Todde per discutere delle provinciali di secondo livello fissate per il 29 settembre e dell’assestamento di bilancio in Aula da domani.

La sintesi

Ieri le sette forze del centrosinistra sardo (Pd, M5S, Avs, Uniti con Todde, Orizzonte comune, Sinistra futura e Progressisti) hanno fatto sintesi: la manovra da 800 milioni deve essere approvata prima di Ferragosto; quanto alle province, va istituita una cabina di regia per individuare candidati alla presidenza e alle assemblee dei diversi enti intermedi. Tanto da indurre la governatrice del M5S a dichiarare che «l’incontro è stato molto positivo, corale e sono contenta che siano state chiarite una serie di discussioni delle scorse settimane. La coalizione è salda e coesa».

Posizioni invariate

Nessuno ha ritrattato nulla, per la verità. Il segretario del Pd Piero Comandini aveva parlato all’assemblea del partito di una Giunta che ha raggiunto risultati non all’altezza e della necessità di un rilancio dell’azione di governo. Ieri, poco prima del vertice a Villa Devoto, ha ribadito che «chi fa politica non si deve mai accontentare dei risultati», ma ha anche mostrato ottimismo: «Siamo convinti che ci siano le condizioni per continuare a risolvere i problemi della Sardegna, ci sono tante cose da fare, ora avremo un assestamento che mette a disposizione per i sardi tantissime risorse». Poi, durante le due ore di riunione con gli alleati ha ripetuto un concetto su cui aveva insistito a Tramatza: stop ai personalismi, bisogna passare dalla dimensione dell’io a quella del noi. Idem Francesco Agus. Due settimane fa il padre fondatore dei Progressisti Luciano Uras aveva fatto riferimento a un esecutivo «slegato dalla società», e alla necessità di una verifica di Giunta, considerato anche che il partito non si sente più rappresentato dall’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta. «Ci sono modi per rilanciare l'azione di governo e la nostra partecipazione alla stessa», ha confermato il capogruppo Agus varcando il cancello di Villa Devoto. Ma, ha anche aggiunto, «oggi il tema principale è l’assestamento di bilancio, è importante approvarlo il prima possibile per riprendere una regolarità nell’approvazione della prossima finanziaria e dei successivi assestamenti».

Provvedimento bis

Ieri la presidente della Regione ha anche accennato all’ipotesi di mettere in piedi un provvedimento bis solo dedicato all’emergenza dermatite bovina. Una leggina che potrebbe approdare in Consiglio con la procedura d’urgenza e che stanzierebbe dodici milioni, subito utilizzabili, per affrontare l’emergenza. Nessuna incompatibilità con l’assestamento, dove sono previsti ulteriori dodici milioni. «Si tratta di risorse diverse – ha precisato Todde – messe a disposizione dall’assessorato all’Agricoltura che ha fatto un grandissimo lavoro di ricognizione interna. Credo sia importante dare un segnale agli allevatori». L’obiettivo è quello di portare e licenziare questa legge subito dopo l’assestamento. Quindi entro venerdì. Tempi strettissimi ma, ha sottolineato Todde, «ho molta fiducia nel presidente del Consiglio e nei capigruppo, credo che saranno in grado di trovare le giuste leve per far capire alla minoranza che liberare le risorse è un problema di tutti, che impatta su tutti i territori dove ci sono sindaci di una e dell'altra parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA