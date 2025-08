Impugnata anche la norma sul trasporto pubblico locale 

Lunedì il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare anche un’altra legge regionale. Si tratta di un provvedimento sul trasporto pubblico locale in Sardegna approvato con l’obiettivo di «assicurare un integrato ed efficace diritto alla mobilità sul territorio regionale». Per questo, tenuto conto delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, la legge «intende garantire l'adeguata disciplina delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con conducente attraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di passeggeri e il contrasto di potenziali abusi nell'offerta del servizio». In questo caso è censurato un solo articolo, il 2, che riguarda il servizio del noleggio con conducente. E, si legge nella delibera di impugnazione, «l’intervento normativo regionale risulta estraneo alla regolazione del trasporto pubblico, come previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione». Come nel caso del salva casa, anche in questo la norma «eccede dalla competenze riconosciute alla Sardegna». Che ha competenza legislativa in materia di trasporti, ma «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Gli altri

Si tratta, considerando il recepimento del Salva casa, del sesto provvedimento impugnato dall’inizio di questa legislatura. Il primo ricorso è stato presentato sulla legge contenente misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali. Il secondo sulle modifiche legate a una legge del 2023 sull’assistenza primaria (in questo caso la Corte Costituzionale si è già pronunciata a favore della Regione). Il terzo sulla legge per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da energia rinnovabili. Il quarto provvedimento impugnato è la riforma della sanità che ha determinato i commissariamenti di tutte le aziende sanitarie.

