Impugna la pistola e spara in aria, paura in centro 

Attimi di paura in centro storico. Ieri pomeriggio i residenti della parte bassa di Corso Vittorio Emanuele hanno sentito diversi colpi di pistola provenire da via Mercato, la strada che s’incrocia con via Al Rosello e, appunto, il mercato cittadino. Affacciandosi dalle proprie abitazioni si sono trovati davanti alla scena di un uomo che impugnava un’arma e la puntava verso il cielo continuando a deflagrare le pallottole in aria. A questo punto, spaventati dalle possibili conseguenze di quanto stava accadendo e che qualcuno potesse rimanere ferito, hanno allertato le forze dell’ordine e, nello specifico, i carabinieri arrivati sul posto con un diversi militari. Un nutrito spiegamento di forze accresciuto anche dagli agenti e dalle volanti della polizia di Stato.

I militari si sono avvicinati all’uomo, un giovane sassarese, per tentare di disarmarlo. Un’iniziativa complessa perché, secondo una prima ricostruzione, la persona soffrirebbe di un disagio psichico e non sarebbe stato agevole riuscire a parlargli. Il lungo scambio verbale tra gli esponenti dei carabinieri e il ragazzo ha alla fine portato quest’ultimo a lasciare la pistola che, sembrerebbe essere una scacciacani. Una volta resa inoffensiva, la persona è stata condotta in caserma dai carabinieri e non risulterebbe al momento agli arresti, proprio a causa delle sue condizioni mentali. L’episodio di ieri rilancia l’allarme sicurezza in centro e arriva a distanza di 24 ore dalla riuscita operazione comunale di riscoperta, con l’evento “A fora li brasgeri”, proprio della parte più antica di Sassari.