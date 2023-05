Imprudenza e deviazioni: trappola 131 

Nel 2017 l’autovelox fisso sulla 131 installato dal Comune di Monastir contò il passaggio di 6 milioni 152 mila auto all’anno. Da allora i numeri potrebbero anche essere cresciuti. «I flussi del traffico – stima la comandante della Polizia locale di Monastir, Francesca Onnis – sono aumentati tantissimo, e con l’arrivo dei turisti aumenteranno ancora. La situazione è difficile: gli automobilisti sono stanchi e spazientiti e colgono ogni occasione per fare più in fretta. Ma questo rappresenta un pericolo. L’Anas fa un ottimo lavoro ma è impensabile che una mole simile di traffico possa essere accolta da una sola corsia: è una questione di numeri, per non mettere in pericolo la vita degli automobilisti».

L’ultimo tamponamento, due giorni fa, ha coinvolto due auto, causato quattro feriti e paralizzato il traffico. L’ingorgo ha imbottigliato anche la sindaca di Monastir Luisa Murru che tuttavia non fa appunti all’Anas per la gestione dei lavori: «C’è preoccupazione – dice – ma il cantiere è ben segnalato. Noi automobilisti spesso tendiamo a correre troppo. Auspico che i lavori finiscano presto per garantire la normale percorrenza e la sicurezza degli automobilisti, ai quali mi sento di raccomandare di rispettare segnaletica e limiti di velocità».

Una decina di chilometri, una ventina se si conta anche il tratto più a nord: tra San Sperate, Monastir e Nuraminis la strada statale 131 è diventata un percorso a ostacoli, con deviazioni e restringimenti di carreggiata, limiti di velocità a 50 chilometri orari, rallentamenti, tempi di percorrenza allungati. Ma il dato più preoccupante è la cadenza quasi giornaliera di incidenti, perlopiù dovuti a imprudenza e mancato e velocità elevata. Dieci giorni fa un automobilista è uscito miracolosamente indenne dalla sua Lancia Musa volata giù da un ponte al chilometro 20, in territorio di Monastir, dove le corsie da due si riducono a una sola per consentire la sostituzione del guardrail centrale.

«Una corsia non basta»

«L’Anas faccia presto»

Stefano Anni, sindaco di Nuraminis, si fa portavoce dei disagi patiti da chi viaggia nel tratto fra i chilometri 24-32, oggetto dei lavori di ammodernamento: «Gli imbottigliamenti nelle complanari sono quotidiani, gli operatori agricoli faticano raggiungere le loro proprietà. Siamo consapevoli che l’obiettivo è l’eliminazione di un incrocio a raso che ha creato molteplici incidenti, anche mortali». Sia la comandante Onnis che il sindaco Anni auspicano tempi rapidi per la fine dei lavori: «Spero che quelli nel tratto di Monastir possano finire il 7 giugno, data dell’ultima proroga. Nell’attesa raccomando prudenza e pazienza», dice la prima. A Nuraminis, Anni, aspetta la riapertura dell’ingresso sud: «Si parlava di luglio – sospira – ma non so se sia una previsione realistica».

